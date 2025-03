Bị nghi PR sản phẩm "lố", vợ Đoàn Văn Hậu nói gì?

Cụ thể, trong video mới đây, Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu chia sẻ về sản phẩm dầu gội giúp cô mọc nhiều tóc con. Top 10 Hoa hậu Việt Nam cho biết cô nàng đã trải nghiệm một thời gian dài, có kết quả rồi mới dám giới thiệu với những người theo dõi mình trên mạng xã hội. Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe thành quả là một vùng tóc con mọc lởm chởm, nhận về sự quan tâm của những người tiêu dùng thường xuyên bị rụng tóc và có mái tóc mỏng. Tuy nhiên, Doãn Hải My bị một cư dân mạng nghi ngờ: "Như kiểu tự cắt thì có". Ngay sau đó, người đẹp sinh năm 2000 đã đáp trả không khoan nhượng: "Tôi không rảnh thế đâu bà ơi. Oan quá". Đây không phải lần đầu Doãn Hải My dính ồn ào PR sản phẩm. Hồi mang bầu bé Lúa, Doãn Hải My bị tố PR cho nhiều sản phẩm cùng công dụng, chức năng nhưng đều khen hết lời, hay khi cô nàng nói những sản phẩm hỗ trợ quá trình chăm con là "không thể thiếu" nhận về nhiều phản hồi trái chiều của cư dân mạng. Tuy nhiên, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng đã nhanh chóng giải thích, khẳng định đều dùng trải nghiệm cá nhân để giới thiệu sản phẩm phù hợp, người xem có thể tham khảo lựa chọn thứ phù hợp với tài chính của từng gia đình. Thời gian qua, Doãn Hải My chăm chỉ làm việc bên cạnh cùng chồng phục hồi thể trạng để sớm trở lại sân cỏ sau chấn thương dai dẳng.

