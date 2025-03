Hot girl sở hữu mái tóc tém vẫn xinh đẹp, quyến rũ bội phần

Mới đây, loạt ảnh Nguyễn Lê Hà My tạo dáng giữa trời tuyết trắng xóa được một tài khoản đăng tải lại trên mạng xã hội khiến nhiều người phải xuýt xoa. Cô nàng với mái tóc tém đầy ấn tượng, diện trên mình chiếc váy hai dây mỏng manh ngồi trên nền tuyết trắng xóa mang vẻ đẹp mỏng manh, thuần khiết. Bức ảnh bước chân trần trên tuyết được nhiều người ví như nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình, đang chờ một vị tổng tài đến đón. Hà My lựa chọn cho mình kiểu tóc tém ngắn, một phong cách không phải ai cũng dám thử. Đây cũng là đặc điểm làm nên thương hiệu của cô nàng. Cới gương mặt thanh tú và thần thái tự tin, Hà My đã chứng minh rằng tóc ngắn không làm giảm đi sự nữ tính mà ngược lại còn tôn lên nét đẹp hiện đại, trẻ trung. Không chỉ dừng lại ở kiểu tóc, Hà My còn biết cách kết hợp trang phục để tôn lên vẻ đẹp của mình. Cô thường xuất hiện với những bộ trang phục từ cá tính đến dịu dàng, nhưng luôn giữ được sự tinh tế và gu thẩm mỹ riêng. Sự kết hợp giữa mái tóc tém và phong cách thời trang đa dạng giúp Hà My luôn nổi bật. Hà My được biết hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, có hẳn thương hiệu của riêng mình. Trên mạng xã hội, nàng hotgirl thu hút đến hơn 624.000 lượt theo dõi. Hà My có thân hình thon thả, nuột nà, vòng eo con kiến siêu nhỏ nhắn. Thế nhưng cô nàng lại có chiều cao không mấy nổi trội, trong một số bình luận trả lời người theo dõi, Hà My tiết lộ chỉ cao chưa đến 1m50 khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, loạt ảnh Nguyễn Lê Hà My tạo dáng giữa trời tuyết trắng xóa được một tài khoản đăng tải lại trên mạng xã hội khiến nhiều người phải xuýt xoa. Cô nàng với mái tóc tém đầy ấn tượng, diện trên mình chiếc váy hai dây mỏng manh ngồi trên nền tuyết trắng xóa mang vẻ đẹp mỏng manh, thuần khiết. Bức ảnh bước chân trần trên tuyết được nhiều người ví như nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình, đang chờ một vị tổng tài đến đón. Hà My lựa chọn cho mình kiểu tóc tém ngắn, một phong cách không phải ai cũng dám thử. Đây cũng là đặc điểm làm nên thương hiệu của cô nàng. Cới gương mặt thanh tú và thần thái tự tin, Hà My đã chứng minh rằng tóc ngắn không làm giảm đi sự nữ tính mà ngược lại còn tôn lên nét đẹp hiện đại, trẻ trung. Không chỉ dừng lại ở kiểu tóc, Hà My còn biết cách kết hợp trang phục để tôn lên vẻ đẹp của mình. Cô thường xuất hiện với những bộ trang phục từ cá tính đến dịu dàng, nhưng luôn giữ được sự tinh tế và gu thẩm mỹ riêng. Sự kết hợp giữa mái tóc tém và phong cách thời trang đa dạng giúp Hà My luôn nổi bật. Hà My được biết hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, có hẳn thương hiệu của riêng mình. Trên mạng xã hội, nàng hotgirl thu hút đến hơn 624.000 lượt theo dõi. Hà My có thân hình thon thả, nuột nà, vòng eo con kiến siêu nhỏ nhắn. Thế nhưng cô nàng lại có chiều cao không mấy nổi trội, trong một số bình luận trả lời người theo dõi, Hà My tiết lộ chỉ cao chưa đến 1m50 khiến nhiều người bất ngờ.