Nàng dâu được mẹ chồng "thưởng nóng" 10 triệu đồng sau khi thông báo có thai

Đi lấy chồng, hẳn nàng dâu nào cũng mong muốn được mẹ chồng yêu thương như con đẻ, thế nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Chính vì lẽ đó, có không ít nàng dâu lên mạng than phiền về cuộc sống ấm ức nơi nhà chồng, rất ít câu chuyện vui vẻ được chia sẻ lên mạng khiến không ít bạn gái trẻ lo lắng cho hôn sự sau này. Thế nhưng, nếu đọc được chia sẻ của cô con dâu may mắn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ thêm tự tin rằng hạnh phúc vẫn mỉm cười khi đã là con nhà người ta.



Cụ thể, trên một diễn đàn dành cho hội chị em xuất hiện một đoạn hội thoại giữa một cô gái và mẹ chồng tương lai khá đặc biệt thu hút sự chú ý của dân tình. Theo đó, cô gái này thông báo có bầu với mẹ chồng và được thưởng “nóng” ngay 10 triệu kèm với lời chia sẻ là ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại giữa cô và mẹ chồng tương lai.

Tài khoản T.L hào hứng chia sẻ tin nhắn thân thiết với mẹ chồng. (Ảnh: Dân Việt) Trong tin nhắn, cô gửi cho mẹ chồng bức ảnh chụp que thử thai 2 vạch kèm với câu nói: “Chào bà nội nha”. Đáp lại sự vui vẻ của con dâu tương lại, mẹ chồng viết: “OK cô, thưởng10 triệu”.



Câu chuyện vẫn chưa dừng lại khi, cô nàng thông báo: “Ôi giời, thưởng to! Anh đang trên nhà con”. Ai ngờ người mẹ thẳng thắn nói: “Giờ không cần nó, đuổi nó về”.

Ngay khi xuất hiện, câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc của hội chị em. Hầu hết mọi người đều chúc mừng cô gái trẻ lên chức mẹ lại được mẹ chồng yêu thương.

Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.