Nàng Á hậu mê bóng đá đón năm mới đơn giản tại nước ngoài

Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My đăng tải loạt ảnh "check in" ở một địa điểm phủ đầy tuyết trắng. Được biết, người đẹp đón năm mới bằng chuyến du lịch, tận hưởng tại nước ngoài. Dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào, Á hậu Huyền My cũng diện trang phục kín mít, mang chất liệu dày dặn giữ ấm cơ thể tối đa giữa khí trời lạnh giá. Không những vậy, Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2014 còn sử dụng thêm một số món phụ kiện khác như kính mắt, nón len và dùng khăn quàng cổ quấn cao lên tận cằm. Á hậu Huyền My diện đồ khá đơn giản, mức giá không quá đắt đỏ như mọi lần, chỉ rơi vào khoảng 25 triệu đồng. Trong đó, mẫu giày boot cao cổ của nàng hậu có giá khoảng 240 USD (khoảng 6 triệu đồng), túi xách khoảng 4 triệu đồng và kính mát gần 15 triệu đồng. Ở những lần xuất hiện trước đó, Á hậu Huyền My luôn được công chúng gắn liền với biệt danh "yêu nữ hàng hiệu" của làng nhan sắc Việt. Chỉ tính riêng túi xách, nàng hậu đã diện nhiều mẫu mã đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới, có mức giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Trong hình ảnh đi làm cách đây chưa lâu, Á hậu Huyền My còn gây trầm trồ khi mang mẫu đồng hồ đính kim cương có mức giá ngót nghét gần 10 tỷ đồng. Á hậu Huyền My hiện không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Cô rẽ hướng làm biên tập viên kiêm MC truyền hình. Dù vậy, nàng hậu vẫn sở hữu cuộc sống sang chảnh khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa ghen tị. Huyền My được công chúng lần đầu biết đến khi đoạt ngôi vị Á hậu 1 - Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2017, người đẹp được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International.

