Mẹ vợ tiết lộ Đoàn Văn Hậu may mắn mới được vào nhà Doãn Hải My

Trong một phỏng vấn mới đây, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chia sẻ về lần đầu tiên nam cầu thủ đặt chân vào nhà bố mẹ vợ. Đó là khi cô nàng top 10 Hoa hậu Việt Nam bị gãy chân. Trong cái rủi có cái may, đây lại là cơ hội để Văn Hậu xin phép được vào nhà của Doãn Hải My. Doãn Hải My cho biết trước đó, khi hẹn hò, cặp đôi chỉ gặp nhau ở dưới nhà của nàng trên phố Trần Phú. Và sau tầm 15-20 phút, cô nàng sẽ bị bố mẹ gọi lên nhà. Nhưng ngày Hải My bị gãy chân, cô báo với Văn Hậu và anh chàng đã ngay lập tức chạy tới nhà bạn gái. Khi thấy người đẹp cùng bố mẹ bước xuống xe, nam cầu thủ đã xin phép mẹ của bạn gái được đỡ nàng lên nhà, đồng thời xin phép phụ huynh được lần đầu tiên bước chân vào nhà nàng. "Đến giờ mẹ em vẫn bảo, "đấy, thằng này may, chứ không là không biết bao giờ mới được lên nhà"", Doãn Hải My chia sẻ góc nhìn của bà Đoàn Phương Mai về lần đầu con rể tới nhà. Có thể thấy, để có được sự chấp thuận và ủng hộ của bố mẹ vợ, Đoàn Văn Hậu cũng đã phải trải qua thời gian thử thách. Bởi bố mẹ của Hải My khá nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của bố mẹ vợ Đoàn Văn Hậu được thể hiện qua việc phụ huynh không để con gái gặp bạn trai trước cửa nhà quá lâu. Phải đến khi Hải My gãy chân, Văn Hậu mới có cơ hội được bước chân vào nhà thăm nàng. Và sau tất cả, bằng sự chân thành, Văn Hậu nay đã chính thức trở thành con rể của bà Đoàn Phương Mai và ông Doãn Thanh Sơn. Sau khi chính thức bước chân được vào nhà vợ tương lai, Đoàn Văn Hậu được cả nhà vợ khá cưng. Điển hình trong 1 sự kiện, các phóng viên bắt được khoảnh khắc mẹ vợ nam cầu thủ ân cần với con rể tương lai ra sao. Đoàn Văn Hậu chụp ảnh chung với bố vợ là chú Sơn Break.

