Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu làm gì để có body "vạn người mê"

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã diễn ra và nhận được nhiều chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời khen có cánh cho nhan sắc, vẻ ngoài của cặp đôi thì mẹ ruột cô dâu - cô Mai Đoàn cũng khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung. Ở lứa tuổi U50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trông cực kỳ rạng rỡ, thậm chí nếu so ra, vẻ ngoài thần sắc cùng mái tóc ngắn của cô khi chụp chung cùng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đôi lúc còn "lấn át" cả con gái ruột. Nhìn ảnh ăn hỏi mà biết ngay, gen đẹp của vợ Đoàn Văn Hậu là đến từ ai. Bên cạnh nhan sắc tươi tắn thì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu cũng là một tín đồ thời trang. Lướt trang cá nhân của cô, có thể thấy những khung hình khoe street style ấn tượng, phù hợp với lứa tuổi. Chọn cho mình mái tóc tém cá tính, cô Mai Đoàn thường kết hợp cùng những bộ cánh rất trẻ trung, có khi là váy ôm khoe dáng kết hợp cùng phụ kiện khăn choàng duyên dáng, lúc lại là quần short cùng sơ-mi croptop, trẻ trung như gái đôi mươi. Những tấm ảnh của cô Mai Đoàn nhận về nhiều lời khen cho phong cách ăn mặc nơi phụ nữ U50. Trên trang cá nhân, cô Mai Đoàn cũng thường xuyên chia sẻ các ăn uống, chăm sóc bản thân. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thích dùng nước ép, detox để thanh lọc cơ thể, tạo sự thoải mái dễ chịu. Cô cũng thường xuyên uống đủ nước để giúp cơ thể luôn tươi tắn. Cùng với đó, ở ngưỡng U50, mẹ ruột Doãn Hải My vẫn chọn yoga bay để rèn luyện hình thể, tạo sự dẻo dai và từ đó giúp tinh thần thoải mái, luôn phơi phới. Cô Mai Đoàn chú trọng việc làm đẹp từ bên trong, giữ tinh thần luôn thoải mái. Đôi khi cô Mai Đoàn cũng thử nghệm style "giấu quần" quyến rũ, nhưng vẫn toát lên nét mặn mà của người phụ nữ U50.

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã diễn ra và nhận được nhiều chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời khen có cánh cho nhan sắc, vẻ ngoài của cặp đôi thì mẹ ruột cô dâu - cô Mai Đoàn cũng khiến nhiều người bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung. Ở lứa tuổi U50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trông cực kỳ rạng rỡ, thậm chí nếu so ra, vẻ ngoài thần sắc cùng mái tóc ngắn của cô khi chụp chung cùng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đôi lúc còn "lấn át" cả con gái ruột. Nhìn ảnh ăn hỏi mà biết ngay, gen đẹp của vợ Đoàn Văn Hậu là đến từ ai. Bên cạnh nhan sắc tươi tắn thì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu cũng là một tín đồ thời trang. Lướt trang cá nhân của cô, có thể thấy những khung hình khoe street style ấn tượng, phù hợp với lứa tuổi. Chọn cho mình mái tóc tém cá tính, cô Mai Đoàn thường kết hợp cùng những bộ cánh rất trẻ trung, có khi là váy ôm khoe dáng kết hợp cùng phụ kiện khăn choàng duyên dáng, lúc lại là quần short cùng sơ-mi croptop, trẻ trung như gái đôi mươi. Những tấm ảnh của cô Mai Đoàn nhận về nhiều lời khen cho phong cách ăn mặc nơi phụ nữ U50. Trên trang cá nhân, cô Mai Đoàn cũng thường xuyên chia sẻ các ăn uống, chăm sóc bản thân. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thích dùng nước ép, detox để thanh lọc cơ thể, tạo sự thoải mái dễ chịu. Cô cũng thường xuyên uống đủ nước để giúp cơ thể luôn tươi tắn. Cùng với đó, ở ngưỡng U50, mẹ ruột Doãn Hải My vẫn chọn yoga bay để rèn luyện hình thể, tạo sự dẻo dai và từ đó giúp tinh thần thoải mái, luôn phơi phới. Cô Mai Đoàn chú trọng việc làm đẹp từ bên trong, giữ tinh thần luôn thoải mái. Đôi khi cô Mai Đoàn cũng thử nghệm style "giấu quần" quyến rũ, nhưng vẫn toát lên nét mặn mà của người phụ nữ U50.