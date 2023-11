Xả vai thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý bởi điều này

Vợ Đoàn Văn Hậu là cô Mai Đoàn, 46 tuổi gây chú ý với nhan sắc ấn tượng cùng thân hình mảnh mai trong ngày trọng đại của con gái. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ưa chuộng những bộ cánh bó sát khoe đường cong khi ra đường. Trong ảnh, phong cách áo tank-top cùng quần jeans ống loe được cô Mai Đoàn sử dụng, đây là một trong những món đồ khó tìm thấy ở cách ăn mặc của phụ nữ trên 40 tuổi. Dù đã trải qua sinh nở, mẹ Doãn Hải My duy trì tập yoga để nâng cao sức khỏe và bảo vệ vóc dáng. Điều này giúp cho mẹ người đẹp có thể dễ dàng diện những bộ cánh trẻ trung, năng động như đầm quây ôm. Thậm chí trên trang cá nhân, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu không ngại khoe hình thể đồng hồ cát trước ống kính ở tuổi xế chiều. Cô Mai Đoàn được ví như chị gái của Doãn Hải My mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau. Bên cạnh đó, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn chi mạnh tay để mua hàng hiệu cho bản thân lẫn "con gái cưng". Những thương hiệu như Louis Vuiton hay Dior của cô Mai Đoàn khiến khán giả phải trầm trồ với độ sang chảnh. Công chúng cho rằng bà xã Đoàn Văn Hậu thừa hưởng nhiều nét đẹp kiều diễm từ mẹ. Nếu còn trẻ, mẹ Doãn Hải My có lẽ sẽ không thua kém bất kỳ hot girl Hà Thành nào về độ gợi cảm. Vóc dáng thon thả cùng gương mặt phúc hậu của mẹ vợ Văn Hậu khiến nhiều khán giả muốn "xin vía".

Vợ Đoàn Văn Hậu là cô Mai Đoàn, 46 tuổi gây chú ý với nhan sắc ấn tượng cùng thân hình mảnh mai trong ngày trọng đại của con gái. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ưa chuộng những bộ cánh bó sát khoe đường cong khi ra đường. Trong ảnh, phong cách áo tank-top cùng quần jeans ống loe được cô Mai Đoàn sử dụng, đây là một trong những món đồ khó tìm thấy ở cách ăn mặc của phụ nữ trên 40 tuổi. Dù đã trải qua sinh nở, mẹ Doãn Hải My duy trì tập yoga để nâng cao sức khỏe và bảo vệ vóc dáng. Điều này giúp cho mẹ người đẹp có thể dễ dàng diện những bộ cánh trẻ trung, năng động như đầm quây ôm. Thậm chí trên trang cá nhân, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu không ngại khoe hình thể đồng hồ cát trước ống kính ở tuổi xế chiều. Cô Mai Đoàn được ví như chị gái của Doãn Hải My mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau. Bên cạnh đó, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn chi mạnh tay để mua hàng hiệu cho bản thân lẫn "con gái cưng". Những thương hiệu như Louis Vuiton hay Dior của cô Mai Đoàn khiến khán giả phải trầm trồ với độ sang chảnh. Công chúng cho rằng bà xã Đoàn Văn Hậu thừa hưởng nhiều nét đẹp kiều diễm từ mẹ. Nếu còn trẻ, mẹ Doãn Hải My có lẽ sẽ không thua kém bất kỳ hot girl Hà Thành nào về độ gợi cảm. Vóc dáng thon thả cùng gương mặt phúc hậu của mẹ vợ Văn Hậu khiến nhiều khán giả muốn "xin vía".