Ngoại hình của bạn gái cựu sao MU từng có quá khứ “hoang dại“

Sophie Anderton là nàng WAG tệ nạn bậc nhất trong lịch sử Premier League. Cô nàng đã từng là bạn gái của cựu thủ môn của MU là Mark Bosnich, ông chủ hộp đêm giàu có Mark Alexiou và chủ tịch CLB bóng đá Crystal Palace, Simon Jordan. Quá khứ của siêu mẫu này bao trùm trong khói thuốc, rượu bia và bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu tình ái trụy lạc. Thậm chí cô nàng cũng từng thừa nhận rằng mình từng "đi khách" với cái giá 10.000 đến 15.000 bảng Anh cho một giờ. Có ngày cô có thể ngủ với 5 người đàn ông và kiếm được 50.000 bảng Anh. Số tiền mà Sophie kiếm được giúp cô trang trải sinh hoạt phí, số còn lại cô đem “nướng” vào ma túy và cho biết cô phải trả ít nhất 20.000 bảng Anh một tuần để thỏa mãn cơn nghiện Tuy nhiên trước khoảng thời gian sai lầm đó, cô từng được mệnh danh là một trong những người mẫu ảnh đẹp nhất nước Anh. Sophie còn nổi tiếng với vai trò diễn viên của rất nhiều show truyền hình thực tế ăn khách tại Anh như I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here, Cirque de Celebrité, Radar… Cô từng sở hữu vẻ đẹp "nghìn năm có một" với gương mặt thần thái cùng thân hình siêu thực. Cô từng được chọn trở thành gương mặt đại diện của hãng nội y danh tiếng Gossard’s Wonderbra. Dù được mệnh danh là siêu mẫu sở hữu nhiều scandal nhất thế giới nhưng khó có ai có thể phủ nhận được tài trình diễn thời trang điêu luyện của Sophie. Hình ảnh cô nàng sải bước trên sàn diễn từng là niềm ao ước của rất nhiều người mẫu. Tuy nhiên qua khoảng thời gian cả chục năm "thác loạn", nhan sắc và thân hình của nàng cựu siêu mẫu xuống dốc không phanh. Thậm chí ngoại hình "giá trước tuổi" của cô khiến nhiều người hâm mộ nhận không ra. Ở tuổi 39, Sophie Anderton đang nỗ lực từng ngày để phục hồi sức khỏe sau bao năm sống trong hoang dại. Hiện Sophie đang tích cực luyện tập thể dục thể thao với nhiều bộ môn như leo núi, gym, yoga và cả đấm bốc kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Sophie Anderton là nàng WAG tệ nạn bậc nhất trong lịch sử Premier League. Cô nàng đã từng là bạn gái của cựu thủ môn của MU là Mark Bosnich, ông chủ hộp đêm giàu có Mark Alexiou và chủ tịch CLB bóng đá Crystal Palace, Simon Jordan. Quá khứ của siêu mẫu này bao trùm trong khói thuốc, rượu bia và bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu tình ái trụy lạc. Thậm chí cô nàng cũng từng thừa nhận rằng mình từng "đi khách" với cái giá 10.000 đến 15.000 bảng Anh cho một giờ. Có ngày cô có thể ngủ với 5 người đàn ông và kiếm được 50.000 bảng Anh. Số tiền mà Sophie kiếm được giúp cô trang trải sinh hoạt phí, số còn lại cô đem “nướng” vào ma túy và cho biết cô phải trả ít nhất 20.000 bảng Anh một tuần để thỏa mãn cơn nghiện Tuy nhiên trước khoảng thời gian sai lầm đó, cô từng được mệnh danh là một trong những người mẫu ảnh đẹp nhất nước Anh. Sophie còn nổi tiếng với vai trò diễn viên của rất nhiều show truyền hình thực tế ăn khách tại Anh như I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here, Cirque de Celebrité, Radar… Cô từng sở hữu vẻ đẹp "nghìn năm có một" với gương mặt thần thái cùng thân hình siêu thực. Cô từng được chọn trở thành gương mặt đại diện của hãng nội y danh tiếng Gossard’s Wonderbra. Dù được mệnh danh là siêu mẫu sở hữu nhiều scandal nhất thế giới nhưng khó có ai có thể phủ nhận được tài trình diễn thời trang điêu luyện của Sophie. Hình ảnh cô nàng sải bước trên sàn diễn từng là niềm ao ước của rất nhiều người mẫu. Tuy nhiên qua khoảng thời gian cả chục năm "thác loạn", nhan sắc và thân hình của nàng cựu siêu mẫu xuống dốc không phanh. Thậm chí ngoại hình "giá trước tuổi" của cô khiến nhiều người hâm mộ nhận không ra. Ở tuổi 39, Sophie Anderton đang nỗ lực từng ngày để phục hồi sức khỏe sau bao năm sống trong hoang dại. Hiện Sophie đang tích cực luyện tập thể dục thể thao với nhiều bộ môn như leo núi, gym, yoga và cả đấm bốc kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.