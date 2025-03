Dàn túi xách tiền tỷ của vợ đại gia Minh Nhựa

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang đẳng cấp cùng cuộc sống sang chảnh ngút ngàn khi làm vợ đại gia giàu nhất nhì Việt Nam, Mina Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành một trong những "hot mom" đình đám nhất Việt Nam. Trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, bên cạnh những bộ cánh sang chảnh, Mina Phạm còn sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới. Điển hình như trong loạt ảnh được đăng tải gần đây, cô nàng mang túi Hermes Kelly da cá sấu bạch tạng quý hiếm, được yết giá 165.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng). Chiếc túi xách này khi về tay ước chừng giá trị còn bị đội lên do độ quý hiếm. Mẫu Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile - thiết kế đẳng cấp nhất của nhà mốt Hermes cũng có trong tủ đồ của Mina Phạm. Tác phẩm làm từ da cá sấu mang gen đột biến albino ở sông Nile (Ai Cập). Theo thông tin từ hãng bán đấu giá Sotheby's, túi Birkin Himalaya 25 hiện có giá bán lẻ từ 45.000 USD (1,1 tỷ đồng) đến 65.000 USD (1,7 tỷ đồng) tại Hermès (giá có thể thay đổi tùy theo quốc gia và thuế địa phương). Tuy nhiên do độ quý hiếm, giá túi được đẩy lên, mẫu túi này đã được bán với giá khoảng 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) vào năm ngoái Birkin da cá sấu gam xanh cỡ 30 cm có giá dao động 80.000 - 130.000 USD (2 tỷ - hơn 3,3 tỷ đồng) trên Sotheby's. Mẫu túi Hermes Kelly da cá sấu đỏ cũng được Mina Phạm sử dụng phối với nhiều set đồ khác nhau cả đi chơi lẫn đi dự sự kiện. Dự sự kiện hồi tháng 10/2024, bà mẹ hai con diện áo Chanel 8.000 USD (206 triệu đồng), phối túi Kelly da cá sấu 20 cm, dao động 40.000 - 60.000 USD (1 tỷ - hơn 1,5 tỷ đồng). Túi Kelly Doll - một trong các mẫu túi vô cùng hiếm thuộc bộ sưu tập túi xách của Mina Phạm. Hermès không sản xuất nhiều túi Kelly Doll. Phần lớn túi được bán thông qua hình thức đặt hàng đặc biệt dành cho nhóm khách hàng cao cấp nhất. Trên thị trường thứ cấp, giá túi Kelly Doll cao ngất ngưỡng, dao động trong khoảng 30.000-80.000 euro (824,7 triệu đồng - 2,2 tỷ đồng) đối với phiên bản da thông thường. Trong khi đó, phiên bản da exotic (các loại da lạ, hiếm) như da cá sấu Alligator (Matte) có giá lên đến khoảng 80.000-200.000 euro (2,2-5,5 tỷ đồng) Một bản màu kem trung tính của mẫu Kelly mà Mina Phạm sở hữu. Với chất liệu da cá sấu đen bóng, Mina Phạm chọn cả dòng Kelly thanh lịch lẫn Kelly Pochette nhỏ xinh. Hermes Kelly 25 Alligator Vert Emerald sử dụng chất liệu da cá sấu sông Nile, được may thủ công 100% cũng có mức giá hơn 2 tỷ đồng. Là vợ của đại gia giàu có, Mina Phạm sở hữu cuộc sống xa hoa, tráng lệ khiến nhiều người ao ước.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang đẳng cấp cùng cuộc sống sang chảnh ngút ngàn khi làm vợ đại gia giàu nhất nhì Việt Nam, Mina Phạm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và trở thành một trong những "hot mom" đình đám nhất Việt Nam. Trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, bên cạnh những bộ cánh sang chảnh, Mina Phạm còn sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới. Điển hình như trong loạt ảnh được đăng tải gần đây, cô nàng mang túi Hermes Kelly da cá sấu bạch tạng quý hiếm, được yết giá 165.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng). Chiếc túi xách này khi về tay ước chừng giá trị còn bị đội lên do độ quý hiếm. Mẫu Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile - thiết kế đẳng cấp nhất của nhà mốt Hermes cũng có trong tủ đồ của Mina Phạm. Tác phẩm làm từ da cá sấu mang gen đột biến albino ở sông Nile (Ai Cập). Theo thông tin từ hãng bán đấu giá Sotheby's, túi Birkin Himalaya 25 hiện có giá bán lẻ từ 45.000 USD (1,1 tỷ đồng) đến 65.000 USD (1,7 tỷ đồng) tại Hermès (giá có thể thay đổi tùy theo quốc gia và thuế địa phương). Tuy nhiên do độ quý hiếm, giá túi được đẩy lên, mẫu túi này đã được bán với giá khoảng 200.000 USD (5,1 tỷ đồng) vào năm ngoái Birkin da cá sấu gam xanh cỡ 30 cm có giá dao động 80.000 - 130.000 USD (2 tỷ - hơn 3,3 tỷ đồng) trên Sotheby's. Mẫu túi Hermes Kelly da cá sấu đỏ cũng được Mina Phạm sử dụng phối với nhiều set đồ khác nhau cả đi chơi lẫn đi dự sự kiện. Dự sự kiện hồi tháng 10/2024, bà mẹ hai con diện áo Chanel 8.000 USD (206 triệu đồng), phối túi Kelly da cá sấu 20 cm, dao động 40.000 - 60.000 USD (1 tỷ - hơn 1,5 tỷ đồng). Túi Kelly Doll - một trong các mẫu túi vô cùng hiếm thuộc bộ sưu tập túi xách của Mina Phạm. Hermès không sản xuất nhiều túi Kelly Doll. Phần lớn túi được bán thông qua hình thức đặt hàng đặc biệt dành cho nhóm khách hàng cao cấp nhất. Trên thị trường thứ cấp, giá túi Kelly Doll cao ngất ngưỡng, dao động trong khoảng 30.000-80.000 euro (824,7 triệu đồng - 2,2 tỷ đồng) đối với phiên bản da thông thường. Trong khi đó, phiên bản da exotic (các loại da lạ, hiếm) như da cá sấu Alligator (Matte) có giá lên đến khoảng 80.000-200.000 euro (2,2-5,5 tỷ đồng) Một bản màu kem trung tính của mẫu Kelly mà Mina Phạm sở hữu. Với chất liệu da cá sấu đen bóng, Mina Phạm chọn cả dòng Kelly thanh lịch lẫn Kelly Pochette nhỏ xinh. Hermes Kelly 25 Alligator Vert Emerald sử dụng chất liệu da cá sấu sông Nile, được may thủ công 100% cũng có mức giá hơn 2 tỷ đồng. Là vợ của đại gia giàu có, Mina Phạm sở hữu cuộc sống xa hoa, tráng lệ khiến nhiều người ao ước.