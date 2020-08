Mẹ Âu Hà My xúc động chia sẻ nỗi buồn hôn nhân của con gái

Vợ chồng Âu Hà My - trọng Hưng

Cụ thể, mẹ Âu Hà My đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của con gái. Bà viết: “Con ạ, các cụ nói “Con gái như hạt mưa sa, hạt sa xuống giếng, hạt sa đầm lầy". Nhưng giờ này mẹ mừng vì cả nhà mình và mọi người đã nhìn ra bộ mặt thật ng chồng của con, vô tình vô nghĩa”.

Mẹ Âu Hà My cũng cho biết bà vô cùng tiếc nuối vì cả gia đình đã dành nhiều yêu thương cho đứa con rể bạc bẽo. Ngay lúc này, mẹ Âu Hà My động viên con gái hãy cảm thấy may mắn vì đã nhận ra bộ mặt thật của người chồng.

“Con à, con hãy mạnh mẽ và bước qua vũng lầy này, bước sang trang mới. Đừng tiếc thương những chiếc lá vàng rơi rụng, nó sẽ là phân bón để nảy mầm xanh trên bước đường con đi thôi”, mẹ Âu Hà My an ủi con gái trước cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Xúc động hơn khi mẹ Âu Hà My đã nhắc đến người cha đã qua đời, rằng bây giờ chỉ còn cô là chỗ dựa tinh thần cho bà. Vì thế, người mẹ khuyên con gái phải thật mạnh mẽ để vững bước vượt qua những ngày u tối này.

“Con vua thì vua quý, con châu chấu thì châu chấu yêu, yêu và thương con gái của mẹ rất nhiều. Tương lai phía trước còn rất dài, con bản lĩnh và mạnh mẽ lắm, đối với mẹ con là đứa con rất ngoan, rồi một ngày con sẽ tìm được chân lý đích thực của cuộc đời mình. Mẹ yêu con”, khép lại lời bình luận, mẹ Âu Hà My bày tỏ tình thương và niềm tin dành cho con gái.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã bất ngờ tiết lộ chuyện chồng ngoại tình và đối xử tệ bạc khiến cô sẩy thai. Cô nàng còn đăng tải loại ảnh, video ghi lại khoảnh khắc ông xã hẹn hò và đưa “tiểu tam” về nhà ra mắt.





Được biết Âu Hà My và ông xã Trọng Hưng đã về chung nhà vào tháng 10/2019. Cuộc sống hôn nhân của nữ giảng viên liên khiến dân mạng “ghen tị” vì cô thường xuyên khoe được chồng vào bếp, đưa đi ăn nhà hàng sang chảnh và được cưng như nàng công chúa.





Chính vì thế, trước bài đăng “tố chồng” của Âu Hà My, dân mạng vô cùng bất ngờ và phẫn nộ về việc làm của Trọng Hưng. Giống như mẹ nữ giảng viên, mọi người đều mong cô sớm vượt qua được chuyện này.