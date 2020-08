Sau khi tố chống ngoại tình, nữ giảng viên Âu Hà My nói gì?

Ở thời điểm hiện tại MXH đang bàn luận không ngớt về vụ việc nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My lên tiếng "tố" chồng ngoại tình và đối xử tệ bạc khiến cô sẩy thai. Sau khi chia sẻ, mới đây Âu Hà My đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Dù không nói nhiều nhưng ai cũng biết Âu Hà My đã trải qua một đêm dài sau cuộc tình không hạnh phúc đó. Cụ thể, nữ giảng viên viết: "Everything will be OK!" (Tạm dịch: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!") và "1 đêm dài, quá dài..." gây chú ý. Trước đó, Âu Hà My bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài bóc mẽ sự thật về người chồng quốc dân khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Theo đó, chồng Âu Hà My có qua lại với một cô gái tên T. và hiện đang ở khách sạn M. Thậm chí, nữ giảng viên này còn chụp được nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Thậm chí, cô còn tới tận khách sạn để gặp chồng và nhân tình, nhưng cô không đánh ghen mà lựa chọn nhẹ nhàng giải quyết. Bài đăng của Âu Hà My nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, họ dành lời hỏi han, động viên cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Hiện tại, vụ việc giữa nữ giảng viên xinh đẹp và hot boy diễn viên nổi tiếng vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dân tình. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h

