Ảnh cưới 'chanh sả' ở Pháp của nữ giảng viên đình đám MXH Việt

Được biết, để có bộ ảnh cưới như thế này, cặp đôi đã lặn lội sang Pháp để thực hiện. Vốn nổi tiếng là cô gái sở hữu body gợi cảm nên ngay khi loạt ảnh được đăng tải, ai cũng xuýt xoa bởi 3 vòng chuẩn chỉnh của Hà My. Vòng 1 bốc lửa của nữ giảng viên hot girl khiến nhiều chị em ao ước. Cặp đôi trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới chân tháp Eiffel. Ngoài ảnh cưới đậm chất dân chơi, cả hai cũng có những bức ảnh cưới mang màu sắc cổ điển. Cô dâu trẻ tiết lộ đã mất kha khá thời gian và tâm sức cho những shoot hình này. Ngay khi loạt ảnh xuất hiện trên trang cá nhân của Hà My, rất nhiều người đã vào chúc phúc. "Cuối cùng người đàn ông thương em rất nhiều đã xuất hiện, khiến mọi tổn thương và vất vả trong quá khứ của em trở nên đáng giá... ... Ngày xưa chỉ vì câu anh thương em, thương em rất nhiều mà mình bắt đầu muốn mở lòng với người đàn ông ấy. Trăm ngàn câu anh yêu em không thể bằng câu anh thương em", một trong những dòng tâm sự xúc động của Hà My về chuyện tình cảm. "Con người mà, không ai hoàn hảo cả nhưng chồng tin rằng nếu chúng ta yêu nhau thật sự, chúng ta sẽ thông cảm và hiểu và bao dung. Cũng phải nói nhẫn nhịn tùy trường hợp nữa vợ nhỉ?", Trọng Hưng nhắn nhủ đến bà xã.

