Âu Hà My tố chồng ngoại tình, điều đáng buồn ở phía sau

Âu Hà My - nữ giảng viên xinh đẹp, quyến rũ là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người. Sau đám cưới hụt với cơ phó Hà Duy - con trai nghệ sĩ Hương Dung, cô nàng trở thành vợ của chàng hot boy trường Sân khấu điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Sau đám cưới "siêu to khủng lồ" tưởng rằng nữ giảng viên Âu Hà My và chồng có cái kết viên mãn nhưng mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài bóc mẽ sự thật về người chồng quốc dân, kèm theo loạt bằng chứng anh ngoại tình... Trong bài chia sẻ của mình, Âu Hà My cho biết, cô luôn một lòng chung thuỷ yêu thương và tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi. Nhưng người chồng quá tệ bạc nên buộc lòng nữ giảng viên hot nhất MXH phải lên tiếng. Theo đó, chồng của Âu Hà My có qua lại với một cô gái tên T. và hiện đang ở khách sạn M. Thậm chí, nữ giảng viên này còn chụp được nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Cô còn tới tận khách sạn M. để gặp chồng và nhân tình, nhưng cô không đánh ghen, nhẹ nhàng giải quyết. Những hình ảnh, chồng Âu Hà My và cô tình nhân tên T. được nữ giảng viên hot nhất MXH đăng tải kèm trong bài chia sẻ trong đêm 12/8. Âu Hà My cũng nói thêm, thời điểm mình sảy thai chồng không một lời hỏi thăm. Cô đau khổ vì mất con, vì chồng cạn tình cạn nghĩa. Trong khi đó, ngay từ khi cưới về nhà vợ đã trả nợ cho Hưng 1 tỷ và mẹ nữ giảng viên xinh đẹp đối xử với Hưng không khác gì con trai ruột. Trong đoạn clip Âu Hà My, không chỉ nói nhắc đến chuyện bị chồng phản bội. Cô nàng còn nói tới việc anh ta tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em. Tới mức cả người anh kết nghĩa cũng không thể chịu nổi. Nữ giảng viên viết: "Khi bố em vừa mất, em gần như mất đi tất cả. Cùng lúc anh vỡ nợ giải thể công ty, mẹ con em động viên và giúp anh vượt qua những ngày tháng sóng gió, để đổi lại là 1 sự lừa dối đến ngoạn mục! Anh không bao giờ tìm được 1 người mẹ vợ và 1 người vợ thứ 2 như thế này đâu. Anh mất vợ, anh mất con, anh mất cả gia đình vợ cùng bao nhiêu người anh chị yêu quý và tin tưởng anh rồi!... Em chúc anh hạnh phúc và mong anh hãy sống thật với chính bản thân mình, đừng 'phông bạt' với gia đình, bạn bè và đối tác của anh nữa. Đến người đầu ấp tay gối anh còn có thể đối xử tàn nhẫn vậy, thì em không bất ngờ về những việc làm tồi tệ trong công việc của anh với các đối tác và những nhân viên xương máu giúp anh gây dựng công ty được như ngày hôm nay. Cuộc đời sẽ trả lời cho anh tất cả". Âu Hà My viết thêm. Bài chia sẻ của Âu Hà My khiến ai nấy vô cùng sửng sốt bởi cô và chồng vốn được xem như cặp ngôn tình đời thực. Đa phần cư dân mạng đều tỏ ra đồng cảm cho nữ giảng viên xinh đẹp, đồng thời bức xúc vì sự phản bội của người chồng từng được xem là "quốc dân". Mời quý độc giả xem video: Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h

Âu Hà My - nữ giảng viên xinh đẹp, quyến rũ là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người. Sau đám cưới hụt với cơ phó Hà Duy - con trai nghệ sĩ Hương Dung, cô nàng trở thành vợ của chàng hot boy trường Sân khấu điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Sau đám cưới "siêu to khủng lồ" tưởng rằng nữ giảng viên Âu Hà My và chồng có cái kết viên mãn nhưng mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài bóc mẽ sự thật về người chồng quốc dân, kèm theo loạt bằng chứng anh ngoại tình... Trong bài chia sẻ của mình, Âu Hà My cho biết, cô luôn một lòng chung thuỷ yêu thương và tin tưởng chồng, chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi. Nhưng người chồng quá tệ bạc nên buộc lòng nữ giảng viên hot nhất MXH phải lên tiếng. Theo đó, chồng của Âu Hà My có qua lại với một cô gái tên T. và hiện đang ở khách sạn M. Thậm chí, nữ giảng viên này còn chụp được nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Cô còn tới tận khách sạn M. để gặp chồng và nhân tình, nhưng cô không đánh ghen, nhẹ nhàng giải quyết. Những hình ảnh, chồng Âu Hà My và cô tình nhân tên T. được nữ giảng viên hot nhất MXH đăng tải kèm trong bài chia sẻ trong đêm 12/8. Âu Hà My cũng nói thêm, thời điểm mình sảy thai chồng không một lời hỏi thăm. Cô đau khổ vì mất con, vì chồng cạn tình cạn nghĩa. Trong khi đó, ngay từ khi cưới về nhà vợ đã trả nợ cho Hưng 1 tỷ và mẹ nữ giảng viên xinh đẹp đối xử với Hưng không khác gì con trai ruột. Trong đoạn clip Âu Hà My, không chỉ nói nhắc đến chuyện bị chồng phản bội. Cô nàng còn nói tới việc anh ta tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em. Tới mức cả người anh kết nghĩa cũng không thể chịu nổi. Nữ giảng viên viết: "Khi bố em vừa mất, em gần như mất đi tất cả. Cùng lúc anh vỡ nợ giải thể công ty, mẹ con em động viên và giúp anh vượt qua những ngày tháng sóng gió, để đổi lại là 1 sự lừa dối đến ngoạn mục! Anh không bao giờ tìm được 1 người mẹ vợ và 1 người vợ thứ 2 như thế này đâu. Anh mất vợ, anh mất con, anh mất cả gia đình vợ cùng bao nhiêu người anh chị yêu quý và tin tưởng anh rồi!... Em chúc anh hạnh phúc và mong anh hãy sống thật với chính bản thân mình, đừng 'phông bạt' với gia đình, bạn bè và đối tác của anh nữa. Đến người đầu ấp tay gối anh còn có thể đối xử tàn nhẫn vậy, thì em không bất ngờ về những việc làm tồi tệ trong công việc của anh với các đối tác và những nhân viên xương máu giúp anh gây dựng công ty được như ngày hôm nay. Cuộc đời sẽ trả lời cho anh tất cả". Âu Hà My viết thêm. Bài chia sẻ của Âu Hà My khiến ai nấy vô cùng sửng sốt bởi cô và chồng vốn được xem như cặp ngôn tình đời thực. Đa phần cư dân mạng đều tỏ ra đồng cảm cho nữ giảng viên xinh đẹp, đồng thời bức xúc vì sự phản bội của người chồng từng được xem là "quốc dân". Mời quý độc giả xem video: Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h