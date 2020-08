Dân tình soi gia thế siêu khủng của nữ giảng viên Âu Hà My

Ở thời điểm hiện tại, cái tên Âu Hà My đang được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt nhất chính là gia thế của nữ giảng viên này khiến không ít người tò mò. Hà My, sinh năm 1994, sinh ra trong gia đình khá giả khi bố mẹ đều là những người làm kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Dù được sinh ra ở "vạch đích" nhưng cô nàng lại lựa chọn theo con đường làm giảng viên Đại học. Một trong những khách sạn của gia đình Âu Hà My. Gia đình của Âu Hà My và chàng rể Trọng Hưng. Hiện tại, Âu Hà My đang là giảng viên tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà My tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục học lên Thạc sĩ và trở thành giảng viên tiếng Pháp tại ngôi trường này. "Rich kid" sở hữu rất nhiều đồ hàng hiệu đắt đỏ khiến dân tình không khỏi ghen tị. Ngoài thời gian giảng dạy, Hà My còn phụ mẹ quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Cô hiện sở hữu hai khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My thường xuyên đăng tải những hình ảnh cá tính, gợi cảm, mạnh mẽ cùng một thân hình quyến rũ làm bao trái tim thổn thức. Âu Hà My cũng có một cuộc sống vô cùng xa xỉ như thường xuyên đi đánh golf để giải tỏa căng thẳng, check in ở những nơi sang chảnh hay cùng gia đình đi du lịch nước ngoài,... Dù có cuộc sống đáng mơ ước, thế nhưng nữ giảng viên xinh đẹp lại không gặp may mắn trong chuyện hôn nhân. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ giảng viên đại học xinh đẹp cưới nam sinh hotboy của trường - Nguồn: Thời Sự 24h

