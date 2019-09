Huỷ hôn với Hà Duy, nữ giảng viên ngày càng nhuận sắc tìm được bến đỗ mới

Âu Hà My (SN 1994, Hà Nội) là nữ giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội được biết đến với nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Hà My được chú ý khi hủy hôn với cơ phó Hà Duy. Sau đổ vỡ với cơ phó Hà Duy, nữ giảng viên xinh đẹp Hà My tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai Nguyễn Trọng Hưng hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Nguyễn Trọng Hưng từng là hotboy ĐH Sân khấu Điện ảnh, nổi tiếng sau khi tham gia trong phim Bộ tứ 10A8, 7 ngày trong tình yêu... Anh từng đạt giải "Diễn viên xuất sắc" trong bộ phim Người hoạt náo. Mới đây, Hà My cùng bạn trai làm lễ dạm ngõ, chính thức chuẩn bị về chung một nhà. Được biết, Trọng Hưng chuẩn bị chu đáo, từ kết hợp 2 loại hoa Hà My thích đến sắp tráp thật tinh tế. Trong lễ dạm ngõ, bạn gái cũ Hà Duy diện bộ áo dài trắng đơn giản với mái tóc đen xoã dài sau lưng. Nhan sắc của Hà My được CĐM tán thưởng với làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh và sống mũi cao. Tuy chỉ diện áo dài trắng trơn đơn giản, nhưng Âu Hà My vẫn nổi bật với nét đẹp thuần túy đậm chất Hà thành. Gương mặt hạnh phúc và nụ cười của Hà My cùng Trọng Hưng là điểm sáng của cả bộ ảnh lễ dạm ngõ. Được biết, sau lễ dạm ngõ, Hà My và bạn trai dành thời gian du lịch kết hợp chụp hình cưới tại Paris (Pháp). Tại đây, Trọng Hưng tinh tế thực hiện ước nguyện được cầu hôn tại chân tháp Eiffel của vợ tương lai. Mối tình của Hà My và Trọng Hoàng được nhiều người ủng hộ. Tài khoản M.A bình luận: "Chúc mừng anh chị đã cùng nhau đi đến đám cưới trong mơ, chuyện tình này làm em ghen tị quá".

