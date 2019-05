Màn ra mắt nhà chồng tương lai bất ngờ của gái trẻ xăm hình mẹ trên lưng

Ước mơ được cõng mẹ cả đời



Giữa năm 2016, mạng xã hội Việt được phen xôn xao trước hình xăm chân dung người mẹ quá cố của một cô gái xinh đẹp quê Phú Thọ. Đó là Khổng Thùy Dương, sinh năm 1998, khi ấy là sinh viên thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Hình xăm chân dung người mẹ hiền dịu chiếm một mảng lớn trên tấm lưng nõn nà của Thùy Dương, thế nhưng, gây chú ý hơn cả là câu chuyện cảm động phía sau hình xăm ấy.

Dương kể, đó là khi cô 17 tuổi, gặp phải rất nhiều rắc rối của tuổi mới lớn. Mẹ mất sớm do căn bệnh suy thận, cô chẳng còn ai để nương dựa và tâm sự mỗi khi gặp khó khăn.

Thùy Dương - cô gái nổi tiếng vì bức hình xăm chân dung mẹ trên lưng.

Suốt thời gian dài, cô luôn mang bên mình bức ảnh chân dung mẹ, để mỗi khi buồn có thể nhìn ảnh mà trải lòng.

Nhưng bức ảnh ấy sẽ chẳng thể theo Dương suốt cả cuộc đời. Cô nghĩ đến chuyện xăm luôn chân dung mẹ lên da thịt, để vừa có mẹ bên cạnh, vừa thực hiện được niềm mong ước cõng mẹ trên lưng cả đời.

“Không một ai biết đến hình xăm đó, kể cả bố và bạn thân của mình bởi tính mình rất khó để tâm sự. Hơn nữa, lúc đó mình mới 17 tuổi, nếu nói ra chắc bị nhiều người ngăn cản.

Sau này, trong một lần mặc áo sơ mi trắng, hình xăm hiện rõ qua lớp áo mình mới bị bố phát hiện. Rất may là bố hiểu và đồng cảm với những gì mình làm, còn khen hình xăm rất đẹp”, Dương chia sẻ.

Thế nhưng, người ngoài lại không thể thấu hiểu cho cô như vậy. Thời điểm xuất hiện trên khắp các mặt báo với hình xăm chân dung mẹ trên lưng, Dương phải chịu áp lực nặng nề từ dư luận.

Họ nói cô là “đứa con gái không ra gì”, “chẳng có người con gái nào tử tế, hiền lành mà đi xăm trổ”, “loại này nhìn còn không muốn chứ đâu có thằng ngu nào rước về”…

Đổi lại, Dương cũng được nhiều người nhắn tin an ủi, đồng cảm với hoàn cảnh của cô.

Kể từ đó đến giờ, Dương đã “tậu” thêm một số hình xăm khác như hình xăm một cây cỏ may mắn và ngày sinh nhật của bản thân, hình một đôi cánh với dòng chữ “Music is my life”, hình một chiếc đồng hồ cát và hình xăm dòng chữ “Made by mom and dad” trước ngực…

“Mỗi một hình xăm trên người đều có ý nghĩa với mình. Chưa bao giờ mình hứng lên mà xăm một hình vô bổ hết. Mình nghĩ, xăm hình không phải là đú đởn hay đua đòi.

Sự đú đởn và đua đòi chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian thôi chứ không có ý nghĩa mang theo suốt đời”, Dương tâm sự.

Màn ra mắt nhà chồng tương lai đầy bất ngờ

Tròn 3 năm được biết đến với hình xăm chân dung người mẹ quá cố trên lưng, cuộc sống của Thùy Dương có nhiều thay đổi. Âm nhạc từng là cả cuộc sống đối với cô nhưng vì biến cố gia đình mà cô phải dừng việc học vào năm 2017, khi mới là sinh viên năm 2.

Dương tìm một công việc văn phòng, kiếm tiền trang trải cuộc sống. May mắn thay, những hình xăm trên cơ thể không khiến cô gặp khó khăn khi xin việc, chỉ là cô không còn được ăn mặc thoải mái như trước và vẫn phải đối mặt với lời xì xào, bàn tán của nhiều người.