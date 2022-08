Lấy chồng diễn viên, bồ cũ Quang Hải dằn mặt căng với "tiểu tam"

Sau tiệc báo hỷ ở Nghệ An, để chuẩn bị cho hôn lễ lần 2 sẽ diễn ra tại TP. HCM, bạn gái cũ Quang Hải là Huyền My và anh xã - diễn viên hài Anh Tú đã cất công lên Đà Lạt chụp ảnh cưới. Tại thành phố mộng mơ, "cô chủ tiệm nail" và chồng là diễn viên nổi tiếng đã có những shoot hình cực đẹp từ cổ điển tới hiện đại tại thành phố mộng mơ. "Xem chiếc video này, các bạn có nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ ngày xưa không ?? Một concept cưới đáng yêu mà tụi mình thích nhất rồi lên ý tưởng và cùng nhau thực hiện", bạn gái cũ Quang Hải viết không quên tag tên chồng và ê kip thực hiện. Trong hình, Huyền My và chồng trang điểm, phối đồ theo đúng phong cách cưới thập niên 70 - 80 của thế kỉ trước. Bối cảnh chụp hình cũng là những dãy nhà vô cùng cổ kính. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người đã vào khen ngợi ngoại hình cặp đôi. Ngoài ra, cũng có người "hóng" ngày Huyền My chính thức tung full bộ ảnh được đầu tư công phu. Đặc biệt, khi có một tài khoản đăng hình ảnh của chú rể kèm bày tỏ: "Anh này đẹp trai quá, cho em xin phép làm quen được không?", bồ cũ Quang Hải lập tức cho hay: "Dạ thôi bạn ơi, anh này tuyệt chủng rồi bạn ạ". Dù chỉ là trêu đùa thôi nhưng cách "dằn mặt" của chính chủ làm ai nấy bất ngờ. Sau một thời gian yêu đương tìm hiểu, Anh Tú và Huyền My chính thức ngỏ lời yêu vào tháng 7/2021. Suốt khoảng thời gian yêu đương, Huyền My và Anh Tú không ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Giữa tháng 3/2022, "cô chủ tiệm nail" cho biết đã đồng ý lời cầu hôn của Anh Tú. "Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes", Huyền My viết. Tháng 5 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và tiệc báo hỷ tại quê nhà cô dâu ở Nghệ An. Ngày vui của họ có nhiều khách mời nổi tiếng như Quang Trung, BB Trần, Hải Triều,... Trong một tâm sự trước đó, Anh Tú cũng tiết lộ lý do chọn việc kết hôn ở thời điểm này vì cả hai đều mong muốn sự ổn định. Từ sự ổn định về tình cảm dẫn đến việc ổn định trong hôn nhân và xa hơn là ổn định cuộc sống.

