"Cô chủ tiệm nail" khoe có tình mới sau tin đồn với Quang Hải

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Thời điểm đó, phát hiện loạt hint hẹn hò của cặp đôi này từ việc gái xinh Nghệ An đến sân cổ vũ bạn trai tin đồn cho đến những dòng tin nhắn tình cảm hay lộ ảnh đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, Quang Hải không xác nhận chuyện yêu Huyền My. Đến khi tiền vệ đội tuyển Việt Nam dính scandal bị hacker tung đoạn tin nhắn yêu đương nhạy cảm, gái xinh Nghệ An liền xác nhận chuyện yêu đương với cầu thủ này với truyền thông. Bạn gái tin đồn Quang Hải từng xác nhận rằng: "Trong thời gian yêu, mình và Hải vẫn tôn trọng nhau. Hiện tại mình cũng không oán hận gì cả, đó là lựa chọn của Hải rồi nên mình tôn trọng". Mới đây, Huyền My gây chú ý khi khoe có bạn trai mới. Cụ thể cô nàng viết: "Có phải dịch nên con người có thêm một siêu năng lực ngủ bất chấp không các bác. Bạn trai tui ngày đầu nói chuyện còn gọi tui dậy đi làm. Chứ sang cái ngày bắt đầu yêu là 14 giờ chiều ông mới dậy. Và từ đó là tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều luôn". Dù công khai có bạn trai nhưng bồ cũ của Quang Hải không đăng bất cứ hình ảnh nào liên quan đến tình mới. Chính việc đăng dòng story lấp lửng mà netizen tò mò về dung nhan của bạn trai mới của Huyền My. Nhiều người còn đặt câu hỏi như: "Không biết chàng trai nào may mắn thế lại lọt được vào mắt xanh của "cô chủ tiệm nail"". Huyền My ngày càng xinh đẹp hơn sau khi chia tay Quang Hải. Trên trang cá nhân của mình, Huyền My vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc xung quanh cuộc sống của mình. Nguyễn Huyền My (SN 1997), quê Nghệ An từng là sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, Đại học FPT. Hiện tại Huyền My là chủ tiệm nail có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải hồi tháng 12/2019, khi nam cầu thủ vừa về Việt Nam sau kỳ SEA Games 30. Huyền My từng bị người hâm mộ "ném đá" vì đăng tải dòng trạng thái đá xéo Nhật Lê, tình cũ Quang Hải. Cô nàng cho rằng yêu nhau 2 năm chưa chắc đã sâu đậm nhưng có cặp đôi yêu chỉ 2 tháng đã nhớ nhau cả đời. Mời độc giả xem video: Học Vấn Của Dàn Wags Việt Khiến Giới Trẻ Khâm Phục - Nguồn: YAN News

