Chia tay Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" công khai bên bạn trai mới

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Mặc dù cư dân mạng hết lần này đến lần khác tung bằng chứng hẹn hò, nhưng đến nay, mối quan hệ thật sự của cả hai vẫn chưa được xác nhận. Từng là bạn gái cũ Quang Hải nên Huyền My nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ kể từ khi chia tay chàng cầu thủ. Sau một thời gian dài độc thân, Huyền My đã có bạn trai mới. Mới đây, cô nàng chính thức đăng ảnh tình tứ bên bạn trai. Cả hai đều đeo khẩu trang nên không rõ gương mặt của bạn trai Huyền My. Trên trang cá nhân, gái xinh này cũng từng đăng tải hình ảnh khoe hoa bạn trai tặng. Được biết, Huyền My sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình có bố làm công chức, mẹ kinh doanh. Bản thân Huyền My làm chủ một tiệm làm móng, từng học ngành thiết kế đồ họa. Huyền My từng học tại ĐH FPT, cô nàng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Sau thời gian chia tay Quang Hải, nhan sắc của Huyền My ngày càng thăng hạng, xinh đẹp, dịu dàng hơn trước. Cô nàng có thể biến hoá khá nhiều phong cách từ ngọt ngào cho đến sang trọng, quyến rũ. Ngoài làm chủ tiệm nail, Huyền My còn bán hàng online. Dù không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân nhưng trang cá nhân của cô vẫn có sức hút nhất định. Sau cuộc tình chóng vánh với Quang Hải, Huyền My giờ đã tìm được tình yêu mới, không ít netizen để lại bình luận chúc mừng cô nàng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

