Không đội mũ bảo hiểm, nhiều học sinh nhận hình phạt ngày khai giảng

Ngày khai giảng năm học mới lẽ ra mọi thứ phải tươm tất và nền nếp. Nhưng nhiều cô cậu học trò lại biến nó trở thành "bất ổn" khi không chấp hành đúng luật giao thông điều khiển phương tiện trên đường. Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, một số hình ảnh về nhóm học sinh bị công an "tóm gọn" khi không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy điện đã khiến cư dân mạng bức xúc. Ảnh: N.M.C/Trường Người Ta Cụ thể trên các fanpage, hình ảnh các học sinh bị xử lý vì vi phạm luật an toàn giao thông mà cụ thể là không đội mũ bảo hiểm được đăng tải rộng rãi và nhận về nhiều ý kiến. Ảnh: N.M.C/Trường Người Ta "Dù là ngày khai giảng nhưng đồng tình với việc các em học sinh nên đội mũ bảo hiểm đầy đủ khi tham gia giao thông", tài khoản có tên H.N chia sẻ. Hay một tài khoản Facebook khác có tên L.A bày tỏ quan điểm: "Nhà trường và phụ huynh cần có biện pháp xử lý triệt để hơn nữa, việc các em học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ còn gây ảnh hưởng đến chính các em cũng như nhiều người khác".Ảnh: N.M.C/Trường Người Ta Mặc dù hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe điện là vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn ra tràn lan khiến không ít người thấy ái ngại. Ảnh: N.M.C/Trường Người Ta Hình ảnh học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy điện đi hiện ngang trên đường là hình ảnh dễ thấy vào giờ đến trường, tan trường tại các con phố tập trung nhiều trường học. Ảnh: N.M.C/Trường Người Ta Không chỉ "hiên ngang" không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện, các bạn sinh học còn túm năm, tụm ba, dàn hàng ngang trên các con phố, khiến việc di chuyển của những người xung quanh rất khó khăn. Mặc dù nhà trường đã phổ biến, kí biên bản cam kết về an toàn giao thông khi di chuyển cho học sinh nhưng dường như chỉ nằm trên giấy tờ và kí xong mọi chuyện lại đâu vào đó. Những hành động coi thường luật an toàn giao thông trên của các học sinh là điều khá ái ngại. Từ đó rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra nhưng dường như chưa đủ để cảnh tỉnh ý thức của các bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù được nhà trường tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ nhưng các em vẫn nghĩ ra cách để "lách luật". Mặc dù có chế tài xử lý rất nghiêm với những trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng nhiều học sinh đã phớt lờ. Ảnh: Tổng hợp

