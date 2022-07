1001 chiêu “bá đạo” của học sinh lớp 12 trước ngày thi tốt nghiệp

Cứ mỗi mùa thi tốt nghiệp đến gần, các sĩ tử lại chia sẻ các bí kíp, "chiêu trò" để có thể vượt vũ môn một cách dễ dàng nhất. Trong khoảng thời gian gấp rút ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đây là cách mà cậu học trò này tận dụng, đó là vận dụng 200% thành công lực để ráng "nhét chữ" vào giờ chót trước khi bước vào phòng thi. Ngoài thành thật, không gian lận khi thi cử thì nhiều bạn trẻ còn rất thành tâm khấn vái để có kết quả thi cử tốt nhất. Địa điểm tiếp theo được nhiều sĩ tử lớp 12 ghé thăm sau quán chè đậu đó là thành tâm khấn vái, cầu nguyện đạt được điểm thi như mong muốn. Ngồi ôn luyện cũng nhất quyết thành tâm cầu nguyện cho kỳ thi sắp tới. Ngoài ra, những vật dụng từng được các sĩ tử năm trước đưa vào phòng thi cũng được chia sẻ lại, như là lời gợi ý hài hước dành cho các sĩ tử năm nay. Hành trang chuẩn bị để thi cử sương sương chỉ có một tiệm "tạp hóa" bút và máy tính và có thêm một chiếc... muỗng, thìa. Dù đã ôn luyện kỹ lưỡng, nhưng một số thí sinh vẫn trấn an mình trước ngày thi tốt nghiệp bằng cách mang theo "bùa hộ mệnh" để nhận được may mắn, vượt qua kỳ thi dễ dàng. Và chiếc "bùa hộ mệnh" mà không ít sĩ tử sử dụng đó là những chiếc thìa, chiếc muỗng đi kèm với các vật dụng học tập khác. Thậm chí không dừng lại ở việc chia sẻ bài viết, các thí sinh dự thi từng đem nguyên cái thìa vào phòng thi như “bùa hộ mệnh” để lấy may. Có bạn còn mang theo cờ tổ quốc, gấp gọn để vào trong túi. Ảnh: Tổng hợp

