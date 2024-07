Hot girl Xoài Non tiết lộ kế hoạch tái giá làm netizen ngồi hòng

Mới đây, Xoài Non livestream và nhận về nhiều thắc mắc xoay quanh chuyện với Xemesis. Về chuyện vẫn làm bạn với Xemesis sau khi chia tay, Xoài Non cho biết cả 2 đã đồng hành nhiều năm và không muốn mối quan hệ sẽ kết thúc theo kiểu hoàn toàn biến mất ra khỏi đời nhau. “Tụi mình muốn dù không còn đi chung với nhau nữa thì khi cần giúp đỡ hay gì đó thì vẫn luôn hỗ trợ nhau. Cả hai bắt đầu với nhau vui vẻ, hạnh phúc; khi ra đi mình không thể như lúc mới yêu được thì cũng nên tử tế với nhau” - Xoài Non nói. Đặc biệt, mỹ nhân 2k2 còn thoải mái nói về chuyện tiết lộ về dự định bước vào một mối quan hệ mới. “Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi” - Xoài Non nói. Khi có người hỏi cuộc sống một mình có ổn không, vợ cũ Xemesis tiết lộ thời gian đầu cũng buồn vì trong 6 năm trước đó luôn có người đồng hành còn bây giờ phải tự lo. Tuy nhiên, Xoài Non cũng tự nhủ mình rằng “buồn cũng buồn rồi, khóc cũng khóc rồi bây giờ bắt buộc phải bước tiếp thôi”. Ngoài ra cô cũng có sự động viên và giúp đỡ từ gia đình, bạn bè. Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2018. Tháng 9/2019, nàng hot girl khoe nhẫn cầu hôn khiến dân mạng bất ngờ vì khi đó cô nàng mới 17 tuổi. Khoảng 2 tháng sau, cặp đôi tổ chức đám hỏi với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, việc bất đồng quan điểm và khoảng cách tuổi tác từng khiến cặp đôi gặp trục trặc nhưng cả 2 đã ngồi lại để giải quyết. Nhưng đến khoảng tháng 5/2024, Xoài Non và Xemesis bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Sau một thời gian để cư dân mạng bàn tán xôn xao, cặp đôi xác nhận đường ai nấy bước vào ngày 16/6/2024.

