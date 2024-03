Xoài Non diện váy ngắn, thả dáng giữa trời tuyết xứ Hàn

Diện set đồ bánh bèo màu hường phối với áo lông trắng, Xoài Non xinh đẹp, nổi bật giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xung quanh Hình ảnh chất lượng thấp nhưng Xoài thì chất lượng cao Cô nàng sở hữu gương mặt với nét lai tây, được nhiều người ví như búp bê barbie Phong cách thời trang của nàng hot girl được nhiều người đánh giá cao Chỉ sở hữu chiều cao 1m60 nhưng với vóc dáng cân đối, Xoài Non dễ dàng cân nhiều outfit Dưới bài đăng trên trang cá nhân, nhiều fan của cô đã không khỏi xuýt xoa với vẻ xinh đẹp này Cô nàng nổi tiếng là một KOL thế hệ Gen Z nên bài đăng của Xoài Non thu hút rất nhiều lượt tương tác Ngoài sự nổi tiếng của mình, Xoài Non khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ và ghen tỵ với cuộc hôn nhân viên mãn cùng Xemesis, một streamer nổi tiếng tại Việt Nam. Xemesis, tên thật là Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989, là một trong những streamer giàu nhất tại Việt Nam và nổi tiếng với biệt danh “streamer giàu nhất Việt Nam” Cô nàng sở hữu 1 body cực phẩm với những đường cong sắc nét Nàng hot girl cũng không ngại khoe những hình ảnh nóng bỏng của mình lên mạng xã hội

