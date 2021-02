Hot girl Trung Quốc lộ mặt thật, fan đòi bồi thường tinh thần

Câu chuyện ảnh đăng trên mạng khác xa nhan sắc thật là điều không còn xa lạ gì với dân mạng. Nhân vật mới nhất bị gọi tên là hot girl Trung Quốc có tên Tiểu Thị. Mới đây, hot girl mạng Tiểu Thị đã được gọi tên trên hàng loạt trang mạng, tuy nhiên lý do lại là vì loạt ảnh trước và sau khi photoshop của Tiểu Thị bất ngờ bị tiết lộ khiến dân tình không khỏi hoang mang. Tiểu Thị khá nổi trên TikTok với hơn 800k lượt follow. Cô nàng hút fan nhờ vẻ đẹp cool ngầu, lạnh lùng rất giống nhân vật trong anime bước ra. Nhiều người cũng biết hot girl Tiktok Tiểu Thị xinh một phần là nhờ tài make-up, thế nhưng không ai ngờ được thiếu đi make-up cũng như các filter, trông cô nàng lại thay đổi quá nhiều. Nói Tiểu Thị kém sắc thì không đúng, song nhan sắc thật của cô nàng quả thực bình thường và không có gì đặc biệt so với hình ảnh siêu thực hậu photoshop. Nhìn vào bức ảnh mới nhất bị lộ ra, gương mặt Tiểu Thị to hơn, sống mũi bớt cao hơn và khí chất thì cũng biến mất hoàn toàn. Dù Tiểu Thị không phải hot girl mạng đầu tiên bị bóc mẽ nhan sắc nhưng lần này, cư dân mạng lại có phản ứng gay gắt hơn. Tìm hiểu mới biết hóa ra sự việc lần này chỉ bị phanh phui khi nàng hot girl Tiktok Tiểu Thị dính phải lùm xùm khác, đó là vay tiền bạn không trả. Vì quá bức xúc nên bạn của Tiểu Thị mới quyết định công khai việc hot girl mạng này "sống ảo" quá đà. Phía dưới bức ảnh lộ nhan sắc thật của Tiểu Thị, dân mạng không khỏi bất ngờ và để lại bình luận cho rằng cô nàng nên đền bù tổn thất tình thần của họ. "Thất vọng ghê, chị ơi bồi thường tổn thất tinh thần cho em đi! Hâm mộ chị bấy lâu mà giờ thành ra thế này..." hay "Nhìn ảo thực sự, trời đất ơi, hóa ra photoshop có thể làm một người lột xác nhiều đến thế." là những bình luận mà dân mạng để lại dưới bức ảnh sống ảo của Tiểu Thị. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Loạt ảnh chứng minh Elly Trần là bà mẹ 2 con "nóng" nhất showbiz Việt - Nguồn: YAN News

