Nam thần xứ Trung lộ nguyên hình sau loạt ảnh sống ảo

Chàng hot boy với nick name "Học Trưởng ca ca" đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc) là gương mặt khá nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu nhan sắc điển trai không góc chết. Từ sống mũi, đôi mắt, khóe miệng,... gương mặt của Học Trưởng tạo nên một tổng thể chuẩn không chỉnh, người hâm mộ đã ví anh không khác gì nam thần vạn người mê. Mỗi bài viết, hình ảnh mỹ nam xứ Trung này chia sẻ đều thu về lượng tương tác lớn. Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" khi cộng đồng mạng tinh ý tìm ra nhiều điểm bất thường trên khuôn mặt của hot boy này. Và kể từ đó, những nghi vấn về nhan sắc của Học Trưởng dấy lên mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Họ bắt đầu nghi ngờ và liên tục soi ra nhiều điểm lạ, vô lý trong mỗi bức ảnh mà chàng trai đăng tải. Mới đây, Học Trưởng đã livestream và tự bóc mẽ nhan sắc thật của chính mình khi quên không bật ứng dụng làm đẹp tự động. Không qua các ứng dụng chỉnh ảnh, nhan sắc thật sự của chàng trai khiến hội chị em say đắm ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên với gương mặt vô cùng bình thường. Không còn khuôn mặt thon gọn, làn da trắng không tì vết, Học Trưởng của hiện thực khá thất vọng với gương mặt thô, đôi mắt một mí kém thu hút cũng như làn da khá sần sùi. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cường Seven không thích là "hot boy"? - Nguồn: KÊNH VTC1

Chàng hot boy với nick name "Học Trưởng ca ca" đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc) là gương mặt khá nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu nhan sắc điển trai không góc chết. Từ sống mũi, đôi mắt, khóe miệng,... gương mặt của Học Trưởng tạo nên một tổng thể chuẩn không chỉnh, người hâm mộ đã ví anh không khác gì nam thần vạn người mê. Mỗi bài viết, hình ảnh mỹ nam xứ Trung này chia sẻ đều thu về lượng tương tác lớn. Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" khi cộng đồng mạng tinh ý tìm ra nhiều điểm bất thường trên khuôn mặt của hot boy này. Và kể từ đó, những nghi vấn về nhan sắc của Học Trưởng dấy lên mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Họ bắt đầu nghi ngờ và liên tục soi ra nhiều điểm lạ, vô lý trong mỗi bức ảnh mà chàng trai đăng tải. Mới đây, Học Trưởng đã livestream và tự bóc mẽ nhan sắc thật của chính mình khi quên không bật ứng dụng làm đẹp tự động. Không qua các ứng dụng chỉnh ảnh, nhan sắc thật sự của chàng trai khiến hội chị em say đắm ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên với gương mặt vô cùng bình thường. Không còn khuôn mặt thon gọn, làn da trắng không tì vết, Học Trưởng của hiện thực khá thất vọng với gương mặt thô, đôi mắt một mí kém thu hút cũng như làn da khá sần sùi. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cường Seven không thích là "hot boy"? - Nguồn: KÊNH VTC1