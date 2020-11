Hậu đám cưới, hot girl Instagram lộ thời trang ở nhà gây sốt

Đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam là Xemesis và hot girl Instagram - Xoài Non gây chú ý trên MXH. Tại đầu cầu nhà gái, dân tình hết sức nóng lòng đợi chờ khoảnh khắc cô dâu xuất hiện. Và làm không con dân thất vọng, cô dâu sinh năm 2K2 chiếm trọn mọi spotlight với hình ảnh không thể xinh hơn. Lối trang điểm hiện đại, kết hợp với màu tóc sáng và áo dài trắng nền nã khiến hot girl Xoài Non trông vừa rất Tây mà cũng rất dịu dàng, xinh đẹp đúng chuẩn cô gái sắp lên xe hoa về nhà chồng. So với ảnh của Xoài Non lúc ở nhà mới thấy khả năng "biến hình" của con gái trong những dịp trọng đại thật đáng nể. Không chỉ mặc đồ bộ, không makeup mà Xoài Non còn chẳng thèm chải đầu khi ở nhà. Nhưng ngay cả trong lúc đó, dân tình vẫn thấy hot girl 2K2 xinh xuất sắc. Được biết đến là hot girl với vẻ ngoài xinh đẹp pha nét lai Tây cuốn hút nên đám cưới của Xoài Non, tên thật Phạm Trang trở thành hot girl nổi tiếng bậc nhất Instagram Việt. Trước khi lộ bức ảnh thời trang ở nhà, Xoài Non từng bị dân tình soi nhan sắc trong MV cưới của mình. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, không thể đánh bại được vẻ đẹp hot girl 2K2. Trước khi về chung nhà với Xemesis, Xoài Non từng diễn xuất trong một số MV ca nhạc, phim sitcom, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ ở tuổi 18, Xoài Non còn là một cô gái được cộng đồng mạng đánh giá cao về sự tự tin và gu ăn mặc sành điệu. Hot girl Xoài Non sở hữu instagram với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên mạng xã hội, Xoài Non thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi gu ăn vận gợi cảm, sành điệu. Ngoài công việc người mẫu ảnh và tham gia diễn xuất trong một vài dự án, vợ sắp cưới của Xemesis còn đang kinh doanh online. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

