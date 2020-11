Trước đám cưới, vợ streamer giàu nhất Việt Nam tiết lộ chuyện "thầm kín"

Đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và hot girl Instagram Xoài Non là chủ đề được chú ý nhất trong những ngày qua. Không chỉ nổi tiếng vì tình yêu chênh lệch đến 13 tuổi, cặp đôi này còn rất được yêu quý nhờ sự đáng yêu và luôn nhí nhảnh khi ở bên nhau. Chính vì thân thiết với nhau như vậy nên mới đây vợ streamer giàu nhất Việt Nam đã chia sẻ những câu chuyện thầm kín trước ngày cưới lên mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân Instagram, vợ streamer Xemesis ã trả lời một số câu hỏi của fan về các vấn đề xoay quanh mình và chồng tương lai và nhận về vô vàn sự thích thú của CĐM. Trong phần "Q&A" khi được hỏi về việc cưới chồng sớm, Xoài Non đã cho biết: "Em không bỏ mà chỉ là thêm người đi chơi với em rồi đồng hành với em thôi. Ai bỏ thì bỏ chứ em không bỏ". Câu trả lời siêu dễ thương của vợ tương lai Xemesis nhận được vô vàn sự chú ý của dân mạng và càng khiến dân mạng tin rằng, Xoài Non đâu chỉ xinh mà còn vô cùng dễ thương. Cũng trong phần trả lời fan của mình, Xoài Non cũng tiết lộ thêm nhiều thông tin về đám cưới như việc sẽ phát livestream cho fan cùng xem và một MV cưới được đầu tư hoành tráng cũng sẽ ra mắt. Nói về chuyện MV cưới, mới đây trên kênh Youtube triệu subscribe, streamer Xemesis cũng "nhá hàng" những cảnh hậu trường và nhận về không ít sự quan tâm của các fan. Đám cưới của streamer Xemesis và hot girl Instagram Xoài Non sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tại tòa nhà Landmark 81 với sự tham gia của dàn khách mời đình đám. Cách đây 1 năm, Xemesis và Xoài Non đã tổ chức lễ ăn hỏi và điểm chú ý là dàn siêu xe của nhà streamer giàu nhất Việt Nam xuất hiện trong ngày vui. Sau đám hỏi, Xemesis và Xoài Non dọn về chung nhà và thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestreamer trên kênh Youtube của nhau. Những hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh của Xemesis và Xoài Non trở thành thương hiệu và được nhiều người thích thú. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

