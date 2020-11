Vợ streamer giàu nhất Việt Nam bị soi nhan sắc thật trước ngày cưới

Chỉ còn ít ngày nữa là siêu đám cưới hot nhất năm của streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis và bạn gái là hot girl Xoài Non sẽ tổ chức. Tiệc cưới này sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tại Landmark 81 - toà nhà cao nhất Việt Nam tại TP HCM. Được biết đến là hot girl với vẻ ngoài xinh đẹp pha nét lai Tây cuốn hút nên đám cưới của Xoài Non, tên thật Phạm Trang trở thành sự kiện được dân mạng mong chờ hơn bao giờ hết. Nhân dịp video hậu trường MV đám cưới của Xemesis và Xoài Non được tung ra, cư dân mạng đã tranh thủ "soi" hình ảnh qua chỉnh sửa với khoảnh khắc thực tế của hot girl này. Dù không lung linh hay sắc nét như trong bộ ảnh đã qua chỉnh sửa, thế nhưng nhan sắc của Xoài Non vẫn được nhiều người đánh giá cao, so hai hình ảnh thì không có sự chênh lệch quá lớn nào. Xoài Non trong ảnh cưới đã chỉnh sửa kỹ càng và clip có khác nhau độ sáng khuôn mặt, tuy nhiên vẻ xinh đẹp và thần thái vẫn không có gì thay đổi. Thấy vợ quá đẹp nên Xemesis đành ngậm ngùi thừa nhận ảnh cưới chính là khoảnh khắc để cô dâu toả sáng, chú rể cứ làm background thôi cũng được. Khung hình cap màn hình vội cũng thấy được hot girl Xoài Non vẫn giữ được vẻ đẹp cực kỳ thần thái. Cận cảnh nhan sắc Xoài Non trong clip hậu trường cưới. Xoài Non không phải là cái tên quá xa lạ với nhiều bạn trẻ, cô tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 và từng diễn xuất trong một số MV ca nhạc, phim sitcom, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ ở tuổi 18, Xoài Non còn là một cô gái được cộng đồng mạng đánh giá cao về sự tự tin và gu ăn mặc sành điệu. Hot girl Xoài Non sở hữu instagram với hàng trăm nghìn người theo dõi. Trên mạng xã hội, Xoài Non thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi gu ăn vận gợi cảm, sành điệu. Ngoài công việc người mẫu ảnh và tham gia diễn xuất trong một vài dự án, vợ sắp cưới của Xemesis còn đang kinh doanh online. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

