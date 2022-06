Hậu đám cưới, bạn gái cũ Quang Hải khai trương luôn cơ ngơi mới

Hậu chia tay Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My nên duyên và cưới diễn viên Nguyễn Anh Tú. Cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn tại tư gia nhà gái ở Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5 vừa qua. Ngay sau khi đám cưới kết thúc, bạn gái cũ Quang Hải đã nhanh chóng khai trương tiệm nail mới tại TP HCM. Những hình ảnh ngày khai trương cơ ngơi kinh doanh thứ hai của gái xinh Huyền My đã được cô nàng chia sẻ lên trang cá nhân. Dưới bài đăng cư dân mạng, anh em bạn bè đã vào chúc mừng "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Huyền My được biết đến khi hẹn hò Quang Hải, nhưng sau đó cả hai đã chia tay. Một thời gian sau, cô và diễn viên Nguyễn Anh Tú đã tìm hiểu và tiến xa hơn. Sau khi tổ chức lễ đính hôn, Huyền My tập trung vào kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ. Về phía Huyền My, kể từ khi có tình yêu mới cô nàng luôn được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trên trang cá nhân cô thường chia sẻ nhiều hình ảnh khoe sắc vóc của mình, nhận về vạn lời khen từ netizen. Sau khi chia tay chàng cầu thủ Huyền My rất kín tiếng về chuyện đời tư, đến khi công khai hẹn hò với diễn viên Anh Tú cô nàng mới thoải mái chia sẻ lên MXH. Vị hôn phu của “cô chủ tiệm nail” là một gương mặt sáng trên màn ảnh Việt. Anh Tú từng tham gia vào các bộ phim như Bán chồng, Tao không xa mày… Anh từng được đề cử giải thưởng tại giải Mai vàng 2019, giải Ngôi sao xanh 2019. Anh cũng chính là người giành Quán quân Cười xuyên Việt 2016. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Quang Hải trở thành đại gia với khối tài sản cực khủng - Nguồn: SaoStar

Hậu chia tay Quang Hải, "cô chủ tiệm nail" Huyền My nên duyên và cưới diễn viên Nguyễn Anh Tú. Cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn tại tư gia nhà gái ở Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5 vừa qua. Ngay sau khi đám cưới kết thúc, bạn gái cũ Quang Hải đã nhanh chóng khai trương tiệm nail mới tại TP HCM. Những hình ảnh ngày khai trương cơ ngơi kinh doanh thứ hai của gái xinh Huyền My đã được cô nàng chia sẻ lên trang cá nhân. Dưới bài đăng cư dân mạng, anh em bạn bè đã vào chúc mừng "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Huyền My được biết đến khi hẹn hò Quang Hải, nhưng sau đó cả hai đã chia tay. Một thời gian sau, cô và diễn viên Nguyễn Anh Tú đã tìm hiểu và tiến xa hơn. Sau khi tổ chức lễ đính hôn, Huyền My tập trung vào kinh doanh và chăm lo cho gia đình nhỏ. Về phía Huyền My, kể từ khi có tình yêu mới cô nàng luôn được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trên trang cá nhân cô thường chia sẻ nhiều hình ảnh khoe sắc vóc của mình, nhận về vạn lời khen từ netizen. Sau khi chia tay chàng cầu thủ Huyền My rất kín tiếng về chuyện đời tư, đến khi công khai hẹn hò với diễn viên Anh Tú cô nàng mới thoải mái chia sẻ lên MXH. Vị hôn phu của “cô chủ tiệm nail” là một gương mặt sáng trên màn ảnh Việt. Anh Tú từng tham gia vào các bộ phim như Bán chồng, Tao không xa mày… Anh từng được đề cử giải thưởng tại giải Mai vàng 2019, giải Ngôi sao xanh 2019. Anh cũng chính là người giành Quán quân Cười xuyên Việt 2016. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Quang Hải trở thành đại gia với khối tài sản cực khủng - Nguồn: SaoStar