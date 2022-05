Bạn gái cũ Quang Hải lộ nhan sắc khác lạ trong lễ đính hôn

Sau 10 tháng tìm hiểu, bạn gái cũ Quang Hải - Huyền My và bạn trai là diễn viên Anh Tú đã quyết định "về chung nhà". Vừa qua, Huyền My và Anh Tú đã tổ chức lễ đính hôn tại tư gia nhà gái ở Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5. Sau khi xuất hiện một vài hình ảnh từ khách mời khi chụp cùng cô dâu chú rể, netizen hết sức bất ngờ bởi nhan sắc ngoài đời của bạn gái cũ Quang Hải trong ngày đính hôn khá khác so với ảnh trên MXH. Trong loạt ảnh được gắn thẻ, nếu Anh Tú vẫn giữ được phong độ, thì gái xinh Huyền My lại bị chê già và đơ hơn những bức ảnh tự đăng. Đáng chú ý, hiện tại những hình ảnh này không còn xuất hiện công khai trên Facebook Huyền My như trước. Nhìn ảnh Huyền My trong lễ đính hôn với ảnh cưới đã qua photoshop như hai người xa lạ. Tuy nhiên, Huyền My và Anh Tú đã gỡ gạc được tấm ảnh "tự sướng" cùng dàn phù dâu. Đồng thời là dàn phù rể hết sức bảnh trai và đều là nhân vật có tiếng. Ngày trọng đại càng thêm ý nghĩa khi các nam thần Vbiz cùng hội ngộ, đảm nhận vai trò phù rể. Trước đó Huyền My cũng đã đăng tải hình ảnh ghi lại quá trình chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn của cô và Anh Tú. Nhìn vào những khoảnh khắc mà bà xã Anh Tú chia sẻ có thể thấy cả hai rất đầu tư vào buổi lễ lần này. Trước ngày cưới, Anh Tú - Huyền My đã tổ chức tiệc độc thân rất vui vẻ, thoải mái cùng hội bạn thân và gia đình. Đây chính là cột mốc ý nghĩa chuyển từ hẹn hò sang hôn nhân của cặp đôi trai tài - gái sắc này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Quang Hải trở thành đại gia với khối tài sản cực khủng - Nguồn: SaoStar

