Tình cũ Quang Hải tung ảnh đính hôn, nhan sắc cô dâu “gây sốt“

Ngày 18/5 vừa qua, lễ ăn hỏi và đám cưới của bạn gái cũ Quang Hải - Huyền My cùng diễn viên Anh Tú đã diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Nghệ An. Một ngày sau hôn lễ, mới đây gái xinh Huyền My chính thức tung loạt ảnh nét căng trong ngày trọng đại cuộc đời. Ngày vui của "cô chủ tiệm nail" Huyền My càng gây chú ý hơn nữa khi một số nghệ sĩ đã từ TP HCM ra Nghệ An làm phù rể như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Võ Đăng Khoa... Đính kèm hình ảnh, Huyền My chia sẻ: "Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa và khó quên nhất của vợ chồng mình. Nếu để nói đây là buổi lễ hoành tráng nhất thì không phải nhưng đối với chúng mình nó là chỉn chu và hoàn hảo nhất...". Huyền My cũng gửi lời cảm ơn bố mẹ 2 bên, người thân, bạn bè đã đến chung vui cùng 2 vợ chồng. Khác hẳn với những hình ảnh được bạn bè "tag", trong bộ ảnh này cô dâu Huyền My để lộ nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng gây chú ý. Chung khung hình với dàn bê tráp Huyền My vô cùng nổi bật khi nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. Huyền My và Anh Tú đã có khoảng thời gian 10 tháng hẹn hò, tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà. Do khoảng cách địa lý, cả hai phải yêu xa và Anh Tú chỉ có 6 lần bay ra tìm gặp bạn gái. Nhìn vào những khoảnh khắc mà bà xã Anh Tú chia sẻ có thể thấy cả hai rất đầu tư vào buổi lễ lần này. Trước đó, Huyền My và Anh Tú đã công khai ảnh cưới loạt ảnh cưới cùng bà xã xinh đẹp khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì sự đẹp đôi của cả hai. Khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ ăn hỏi của Anh Tú - Huyền My. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

