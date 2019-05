Gái xinh bị fans của Bà Tân vlog 'ném đá' vì… make up quá đậm

Bà Tân Vlog hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng vì số sub tăng chóng mặt trong thời gian vừa qua. Có kẻ khen người chê, nhưng ai cũng phải công nhận sự nhạy bén của bà Tân và con trai đã giúp cho kênh Youtube này ngày một nổi tiếng.

Sự nổi tiếng đó cũng kéo theo nhiều tên tuổi khác được chú ý. Được biết, mỗi khi bà Tân làm xong một món ăn khổng lồ nào đó, bà lại mời các bạn trẻ tới nhà cùng thưởng thức Và trong số đó, có một cô gái khá xinh xắn đã trở thành tâm điểm chú ý.

Thường xuyên xuất hiện trong các Vlog của bà Tân , cô gái này được vinh dự nếm các món ăn mà bà Tân thực hiện. Rất nhiều chàng trai đã bày tỏ sự yêu mến trước vẻ xinh xắn của cô gái này. Nhưng bên cạnh đó, phần đông người xem lại không hài lòng với việc cô trang điểm quá đậm và tóc tai ”rũ rượi” vào mỗi lần xuất hiện.

Gái xinh bị fans của Bà Tân vlog ném đá vì xuất hiện trong các clip với lớp make up quá đậm ảnh 2Gái xinh bị fans của Bà Tân vlog ném đá vì xuất hiện trong các clip với lớp make up quá đậm ảnh 3Gái xinh bị fans của Bà Tân vlog ném đá vì xuất hiện trong các clip với lớp make up quá đậm ảnh 4Nickname Trịnh Ngọc Diệp nói: ''Cháu đề nghị bà thay ngay diễn viên quần chúng áo trắng đi ạ. Có cho nó vào thì bảo nó buộc hộ cháu cái bộ tóc lên, cháu cảm ơn bà Tân”

Nickname Hoàng Anh gay gắt hơn: ”Ôi xem mà cứ sợ phấn của cô bé kia rớt vào đồ ăn í. Gớm, trời thì nóng, make up gì mà ghê thế???”

Có lẽ quá bức xúc vì những sự phản đối này, mà ngay sau đó, cô gái trẻ đã phải lên tiếng. Cô viết:

”Chào các bạn, mình là cô gái bị chửi nhiều nhất clip của bà Tân vlog đây! Mình không hiểu là mình làm gì đến mức khiến các bạn ghét mình đến như vậy. Mình là người được bà Tân mời đến quay cùng chứ mình không ở nhà bà Tân. Thử hỏi ra khỏi nhà các bạn có makeup không? Còn vấn đề mặt trắng là do nắng phản sáng và hắt sáng vào! Mặt mình thề danh dự là mình chỉ dùng 1 lớp kem bông cải của Hàn Quốc thôi các bạn nhé! Còn chuyện buộc tóc, nhiều bạn xem clip mình đóng chủ tịch kênh anh Hưng Vlog có thể biết tóc mình là tóc ngắn. Mình mới nối tóc nên buộc lại bị đau da đầu. Các bạn cứ chửi mình bạch tạng xác chết này kia sao không thử đặt mình vào. Nếu các bạn không làm gì sai mà cũng bị chửi như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Cùng là con người với nhau tại sao lại ác lời với người khác khi người ta không làm hại mình vậy? Mình đã rất cố gắng, clip ăn cánh gà mình đã không make up rồi, chỉ dám đánh son màu cam đất. Thế mà các bạn cũng lại chửi tiếp. Không biết đến bao giờ các bạn mới vừa lòng đây?”

Được biết cô gái này tên Nguyễn Hằng Hương, từng xuất hiện nhiều lần trong các Vlog của Hưng Vlog - con trai bà Tân. Hằng Hương có gương mặt khá xinh xắn và làn da trắng, nên được gọi là Hương búp bê.