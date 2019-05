Bạn gái tin đồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng ngày càng gợi cảm

Lê Thị Thanh (23 tuổi, sống tại TP.HCM) được nhiều người cho là đang hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng. 9X sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng thân hình quyến rũ. Gần đây, thay vì diện những bộ đồ theo phong cách dễ thương, nữ tính thường thấy, Lê Thị Thanh - bạn gái tin đồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng hay xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, gợi cảm hơn. Cô không ngại mặc những trang phục ôm sát, khoe lợi thế hình thể. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng cùng số đo 3 vòng chuẩn là những điều nhiều người dùng để miêu tả vẻ ngoài của Lê Thị Thanh. Trước đây, 9X cũng từng khoe loạt ảnh mặc bikini trên trang cá nhân, hút hàng nghìn lượt like (thích) của dân mạng. Trong một bài đăng trên story Instagram gần đây, Lê Thị Thanh tiết lộ lý do bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc là do bị nhiều người chê "bánh bèo". Cô đăng tải bức hình bản thân mặc bộ váy ôm sát gợi cảm cùng câu hỏi: "Thế này đã hết bánh bèo chưa?" Không thể phủ nhận rằng dù "bánh bèo" hay quyến rũ, vẻ ngoài của người yêu tin đồn thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn rất thu hút. 9X Sài Gòn và thủ môn Bùi Tiến Dũng dính tin đồn hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái. Ngoài loạt "bằng chứng" hẹn hò được khui ra, vẻ ngoài xinh xắn của 9X Sài Gòn khi đó cũng thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng. Cô sở hữu gương mặt tròn xinh xắn cùng vóc dáng chuẩn. Tuy nhiên, khi được hỏi trên trang cá nhân mới đây: "Điều quan trọng nhất khi yêu xa?", Lê Thị Thanh trả lời "nên yêu bản thân mình trước" và "tình yêu không tồn tại khi ở xa" khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của cô với thủ thành quê Thanh Hóa. Hiện 9X sống tại Sài Gòn, còn Bùi Tiến Dũng chủ yếu ở Hà Nội. Bên cạnh đó, cô nàng 23 tuổi không còn ra Hà Nội thường xuyên như trước. Trên trang cá nhân, cô và Bùi Tiến Dũng cũng ít tương tác với nhau hơn hẳn. Dù vậy, Lê Thị Thanh vẫn duy trì tình bạn thân thiết với bạn gái một số cầu thủ khác như Mai Hà Trang (bạn gái Hà Đức Chinh) hay Hoàng Anh (bạn gái Đoàn Văn Hậu). Được chú ý qua nghi vấn hẹn hò chàng thủ thành quê Thanh Hóa, trang cá nhân của Lê Thị Thanh hiện có gần 100.000 lượt theo dõi. 9X cùng chàng "thủ môn quốc dân" vẫn chưa từng lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

