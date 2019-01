Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU quyết ăn thua để có sao Napoli

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Pháp, Monaco sẽ giành chiến thắng trước AC Milan trong cuộc đua sở hữu Cesc Fabregas nhờ sự ra mặt của Thierry Henry. Chuyển nhượng bóng đá từ Bleacher Report, để đề phòng bất trắc vụ Higuain, Chelsea đã nhắm tới Marko Arnautovic. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester, Tottenham được xem là bến đỗ tiềm năng của Bailly sau khi rời MU. Một nhà cái có tiếng tại Châu Âu đưa ra tỷ lệ cược đặt 1 ăn 4 cho cửa Bailly gia nhập Spurs, khả năng cao hơn tất thảy các đội bóng khác. Don Balon làm tăng tính xác thực thông tin Marcelo muốn gia nhập Juventus khi khẳng định, hậu vệ người Brazil đã rao bán nhà ở Tây Ban Nha. Đã có tin đồn rằng Ozil sẽ ra đi vào tháng Giêng với Inter Milan được cho là một trong số những người theo đuổi, tuy nhiên anh dự định ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình. Trang chủ CLB West Ham xác nhận việc chiêu mộ thành công cựu ngôi sao Arsenal và Manchester City, Samir Nasri theo dạng chuyển nhượng tự do. Một số thông tin từ Italia cho biết, Liverpool đang tiến gần tới việc sở hữu chữ ký của Nicolo Zaniolo đang khoác áo AS Roma. Rashford đã hoàn toàn thoải mái ở Manchester. Bởi vậy, anh có lí do để từ chối Real đồng thời cam kết tương lai lâu dài cùng đội bóng. Gazzetta dello Sport đưa tin MU sẵn sàng đặt giá 'điên rồ' mới cho Kalidou Koulibaly. Adrien Rabiot không nghĩ đến việc chuyển đến Tottenham Hotspur bởi vì câu lạc bộ phía bắc London không đủ tốt để anh gia nhập, theo ESPN. Kalidou Koulibaly - Napoli - Defensive Skills Show - 2018 HD

