Doãn Hải My nghiêm khắc với em trai, mẹ ruột phản ứng chú ý

Sinh ra trong gia đình gia thế, Doãn Hải My sống trong nhung lụa từ nhỏ. Là tiểu thư "lá ngọc cành vàng", được bố mẹ chiều nhưng cũng rất khắt khe.

Doãn Hải My từng kể, khi yêu Văn Hậu cả 2 chỉ được gặp nhau dưới nhà vì phụ huynh quản chặt. Cô kể: "Trước đó bọn em chỉ có gặp nhau ở dưới nhà thôi, gặp được tầm 15 - 20 phút sau đó bị gọi lên nhà luôn. Hôm đấy em bị gãy chân và anh Hậu qua nhà em luôn. Em với bố mẹ vừa xuống xe, anh Hậu xin phép mẹ đưa em lên nhà và cho cháu xin phép vào nhà. Đến giờ mẹ em vẫn bảo 'thằng' này may chứ không biết bao giờ mới được lên nhà".

Trên Instagram, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu đăng tải đoạn tin nhắn về cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình. Đáng chú ý, cách uốn nắn nghiêm khắc của Doãn Hải My với các em khiến dân tình nể phục.



Cụ thể, khi em trai Doãn Hải My được mẹ hỏi em đâu, cậu bé liền đáp: "May đang ngủ rồi". Ngay lập tức, bà xã Đoàn Văn Hậu tỏ thái độ nghiêm khắc, "sửa lưng" cho em trai về cách xưng hô ngay và luôn: "Nói chuyện với ai?". Em trai Doãn Hải My nhận ra lỗi sai và đáp lại lời chị rằng: "Em quên thêm ạ ạ".

Gia đình nhà Doãn Hải My.

Qua cuộc nói chuyện trên đủ thấy bà xã Đoàn Văn Hậu nghiêm khắc và ra dáng chị cả. Nhiều lời khen "có cánh" dành cho Doãn Hải My bởi cách hành xử tinh tế, chững chạc.



Bà xã Đoàn Văn Hậu có thành tích học tập "khủng"

Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức cùng trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ.

Những năm học trên ghế nhà trường, Doãn Hải My luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngữ văn là "môn học tủ" giúp người đẹp gốc Hà Nội luôn đạt thành tích thủ khoa toàn khối môn Ngữ văn trong suốt 3 năm học THPT. Còn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019, Doãn Hải My cũng đạt điểm cao môn Văn là 8,25.

Tốt nghiệp THPT, Doãn Hải My thi đỗ vào lớp chất lượng cao của Trường Đại học Luật Hà Nội - ngôi trường top đầu với điểm chuẩn luôn ở ngưỡng cao. Đến hiện tại, chuyện tình yêu viên mãn của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến nhiều người ngưỡng mộ.