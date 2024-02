Chung khung hình với con gái, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu chiếm spotlight

Không chỉ cặp vợ chồng mới cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mà bà Đoàn Phương Mai (nickname Mai Đoàn) - mẹ vợ của Văn Hậu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ mỗi lần xuất hiện. Mẹ vợ U50 của Đoàn Văn Hậu được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vóc dáng thon thả. Mới đây bức ảnh Doãn Hải My và mẹ đẻ đứng chung khung hình càng khiến dân mạng xôn xao. Nàng WAG sinh năm 2001 thì sở hữu phong thái dịu dàng, nhan sắc đằm thắm trong tà áo dài truyền thống với màu sắc thanh nhã. Mẹ đẻ thì trang điểm nhẹ nhàng vẫn cuốn hút. Đúng chuẩn Hải My đã thừa hưởng hết những nét đẹp của mẹ. Hai mẹ con đứng cạnh nhau visual như được nhân đôi. Mẹ vợ của chàng cầu thủ còn bắt trend đang hot trên mạng xã hội hiện nay, bà Mai Đoàn vui vẻ để dòng trạng thái: “Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi” khi đăng ảnh với con gái. Kể từ khi Hải My lấy Văn Hậu, bà Mai Đoàn luôn đồng hành cùng vợ chồng con gái. Nhiều lần dân mạng bắt gặp cả gia đình Hải My cùng đi ăn sáng, đi tham quan các điểm đẹp ở Hà Nội. Mới đây bà Mai Đoàn còn cùng Văn Hậu và Hải My đi chùa cầu may đầu năm mới.

