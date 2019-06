Công Phượng nhắn nhủ em gái trước kỳ thi THPT 2019

Hôm nay, ngày ngày 25/6, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. Em gái Phương Anh của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở trong số các thí sinh năm nay.



Một ngày trước khi em gái bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, chân sút người Nghệ An viết những dòng đầy tình cảm trên mạng xã hội: "Phương Anh à! Kỳ thi này đánh dấu sự trưởng thành của em. Đó không phải là sự sống chết mà là sự cố gắng của em suốt thời gian qua".

"Em hãy mang cho mình một tinh thần thoải mái để bước tới đó. Hãy thể hiện sự tự tin và đầy bản lĩnh để đối diện với nó, hãy làm tốt nhất có thể", Công Phượng nhắn nhủ cô em gái sinh năm 2001.

Ngoài việc chúc Phương Anh thể hiện bài thi thật tốt, Công Phượng cũng khẳng định với em gái: "Dù kết quả có ra sao thì đó không phải là cuộc sống tương lai của em. Cuộc sống tương lai của em là sau khi kết thúc kỳ thi, em làm gì? Và phải làm gì? Em sống thế nào để giúp ích cho xã hội. Đó mới là điều quan trọng!".

Bên cạnh đó, trên Fanpage chính thức của mình, tiền đạo Nguyễn Công Phượng gửi lời chúc tốt đẹp đến những học sinh sinh năm 2001. Anh chàng chia sẻ: "Chúc các sĩ tử bằng hữu đường xa bà con cô bác quí dị các bạn thi thật tốt! Try your best (Cố gắng hết sức nhé)!". Tuy nhiên, đó chỉ là lời chúc ở phần bình luận.