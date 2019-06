Đăng ảnh mặt đơ cứng, hot girl An Japan dính nghi vấn dao kéo

Hot girl An Japan là gương mặt đình đám trong "bộ ba sát thủ" cùng với Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên. Tuy nhiên trong nhóm này, An có lẽ là người kín tiếng nhất. Dù không xuất hiện quá nhiều thì những thông tin liên quan đến An Japan vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định. Mới đây, cô bạn này vướng vào nghi vấn PTTM khi cho đăng tải bức ảnh với gương mặt khá lạ. Cụ thể, trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân gần nhất, An Japan đã khiến nhiều người không thể nhận ra bởi diện mạo bị nhận xét là có quá nhiều thay đổi của mình. Không chỉ thay đổi màu tóc sang màu vàng nổi bật, gương mặt An Japan cũng trở nên nhọn hơn, sống mũi cũng nhỏ hơn. Một số bài viết chia sẻ lại ảnh của An Japan thậm chí còn cho rằng ở góc ảnh chụp từ dưới lên, trông một nhân vật của "bộ ba sát thủ" giống hệt Park Bom (2NE1). Sự khác biệt lớn về ngoại hình so với trước đây đã làm không ít người cho rằng An Japan đã có can thiệp "dao kéo" lên gương mặt mình, cụ thể là gọt cằm và thu nhỏ sống mũi. Đứng trước tin đồn An Japan "đụng dao kéo", nhiều người đứng về phía cô nàng hot girl, lên tiếng bênh vực. Một vài cư dân mạng cho rằng trông An Japan khác đi chỉ bởi vì cô nàng nhuộm tóc màu sáng và thay đổi phong cách trang điểm cho Tây hơn mà thôi. Thậm chí, việc photoshop ảnh cũng là một yếu tố khác làm An Japan nhìn khác lạ hơn ít nhiều. Có thể thấy ở những bức ảnh được đăng tải sau đó, với style trang điểm khác, An Japan lại quay trở về với gương mặt bầu bĩnh quen thuộc

Hot girl An Japan là gương mặt đình đám trong "bộ ba sát thủ" cùng với Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên. Tuy nhiên trong nhóm này, An có lẽ là người kín tiếng nhất. Dù không xuất hiện quá nhiều thì những thông tin liên quan đến An Japan vẫn thu hút được sự quan tâm nhất định. Mới đây, cô bạn này vướng vào nghi vấn PTTM khi cho đăng tải bức ảnh với gương mặt khá lạ. Cụ thể, trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân gần nhất, An Japan đã khiến nhiều người không thể nhận ra bởi diện mạo bị nhận xét là có quá nhiều thay đổi của mình. Không chỉ thay đổi màu tóc sang màu vàng nổi bật, gương mặt An Japan cũng trở nên nhọn hơn, sống mũi cũng nhỏ hơn. Một số bài viết chia sẻ lại ảnh của An Japan thậm chí còn cho rằng ở góc ảnh chụp từ dưới lên, trông một nhân vật của "bộ ba sát thủ" giống hệt Park Bom (2NE1). Sự khác biệt lớn về ngoại hình so với trước đây đã làm không ít người cho rằng An Japan đã có can thiệp "dao kéo" lên gương mặt mình, cụ thể là gọt cằm và thu nhỏ sống mũi. Đứng trước tin đồn An Japan "đụng dao kéo", nhiều người đứng về phía cô nàng hot girl , lên tiếng bênh vực. Một vài cư dân mạng cho rằng trông An Japan khác đi chỉ bởi vì cô nàng nhuộm tóc màu sáng và thay đổi phong cách trang điểm cho Tây hơn mà thôi. Thậm chí, việc photoshop ảnh cũng là một yếu tố khác làm An Japan nhìn khác lạ hơn ít nhiều. Có thể thấy ở những bức ảnh được đăng tải sau đó, với style trang điểm khác, An Japan lại quay trở về với gương mặt bầu bĩnh quen thuộc