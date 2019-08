Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Fenerbahce “thèm khát” sao MU thất sủng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất ESPN, Barca muốn trả ngay 40 triệu euro để mang Neymar về Nou Camp và sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau với mức phí lên đến 150 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ Football Insider, Tranmere Rovers đang đàm phán với Liverpool để mượn cầu thủ trẻ Adam Lewis.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun cho biết, Mason Greenwood là phương án dự phòng duy nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn đưa về sân Old Tranfford thay thế Lukaku. Trên Twitter của mình, AS Roma vừa đăng tải những hình ảnh hậu vệ Davide Zappacosta đã có mặt tại Rome. Anh sẽ hoàn tất buổi kiểm tra y tế, trước khi đầu quân cho đội chủ sân Olimpico theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2019/20 này. Tờ Daily Mail khẳng định, Sancho đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Dortmund. Bản giao kèo lần này vẫn giữ thời hạn tới năm 2022 nhưng mức lương của Sancho sẽ tăng đáng kể. Theo báo cáo từ Thổ Nhĩ Kỳ, hậu vệ Marcos Rojo đã ở rất gần Fenerbahce. Cầu thủ 29 tuổi người Argentina này không nằm trong kế hoạch của Solskjaer tại MU. Theo nguồn tin uy tín Bild, các cuộc đàm phán giữa Franck Ribery và Fiorentina đã được hoàn tất trong ngày (19/8). Mọi thứ giờ chỉ còn chờ việc 'Gã mặt sẹo' đến Viola kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức với đội bóng áo tím. Theo Sport Mediaset, Mauro Icardi bắt đầu "xuống nước" với CLB Inter Milan. Theo đó, chàng trai này đề nghị đội bóng trao cho anh chiếc áo số 7. Mới đây, AS Roma vừa chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với Fazio. Thời gian được kí tới ngày 30 tháng 6 năm 2021. Kể từ ngày lên nắm quyền ở Stamford Bridge, HLV Frank Lampard ưu tiên dùng các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB như Tammy Abraham, Mason Mount hay Fikayo Tomori. Lampard vừa đánh tiếng với một vài cái tên không nằm trong kế hoạch như Tiemoue Bakayoko, Zappacosta hay Batshuayi nên tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp.

