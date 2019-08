Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU muốn tự quyết "thương vụ" Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Đức, Ivan Perisic đã chính thức gia nhập Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn một năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, bất chấp sự cương quyết từ PSG, áo chí quốc tế vẫn một mực khẳng định Neymar sẽ sớm tái ngộ Barca trong ít ngày nữa.Chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Marca đưa tin vô cùng chấn động về bản hợp đồng đắt đỏ, Luka Jovic. Theo đó, ngôi sao 21 tuổi muốn đào tẩu khỏi Bernabeu chỉ sau vài tháng gia nhập CLB. Số tiền Lyon bỏ ra để có Reine-Adelaide từ Arsenal là 25 triệu euro nhưng có thể tăng đến 30 triệu tùy thành tích. Bên cạnh đó, nếu bán Reine-Adelaide trong tương lai, Lyon sẽ phải trả 15% mức giá chuyển nhượng cho Angers. Trang chủ CLB Galatasaray xác nhận việc đang tiến hành đàm phán với AS Roma về thương vụ cầu thủ người Pháp là Steven N'Zonzi. Theo cây bút uy tín Nicolo Schira của Gazzetta dello Sport, AS Roma sẽ đưa ra đề nghị mượn từ 2-3 triệu euro kèm điều khoản mua đứt 16 triệu vào năm 2020 cho người thừa của Liverpool là Dejan Lovren. Nguồn tin từ Soccer Link khẳng định, HLV Zinedine Zidane đã gọi điện trực tiếp tới Sadio Mane và chân sút người Senegal đã bày tỏ mong muốn được chuyển tới khoác áo Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay. Ngôi sao thất sủng của MU là Marcos Rojo có khả năng sẽ rời nước Anh, chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trong màu áo của Fenerbahce. Nguồn tin từ AS khẳng định, phía MU đã gửi thông điệp tới Real Madrid rằng, họ giữ vững lập trường liên quan tới tương lai của Pogba và không có ý định để cầu thủ này ra đi. Động thái cho thấy, MU không muốn lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào từ Real Madrid. Theo phân tích từ công ty Carteret Analytics, Tottenham Hotspur lỗ khá nặng trong thương vụ bán Kieran Trippier cho Atletico Madrid.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Đức, Ivan Perisic đã chính thức gia nhập Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn một năm, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, bất chấp sự cương quyết từ PSG, áo chí quốc tế vẫn một mực khẳng định Neymar sẽ sớm tái ngộ Barca trong ít ngày nữa. Chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Marca đưa tin vô cùng chấn động về bản hợp đồng đắt đỏ, Luka Jovic. Theo đó, ngôi sao 21 tuổi muốn đào tẩu khỏi Bernabeu chỉ sau vài tháng gia nhập CLB. Số tiền Lyon bỏ ra để có Reine-Adelaide từ Arsenal là 25 triệu euro nhưng có thể tăng đến 30 triệu tùy thành tích. Bên cạnh đó, nếu bán Reine-Adelaide trong tương lai, Lyon sẽ phải trả 15% mức giá chuyển nhượng cho Angers. Trang chủ CLB Galatasaray xác nhận việc đang tiến hành đàm phán với AS Roma về thương vụ cầu thủ người Pháp là Steven N'Zonzi. Theo cây bút uy tín Nicolo Schira của Gazzetta dello Sport, AS Roma sẽ đưa ra đề nghị mượn từ 2-3 triệu euro kèm điều khoản mua đứt 16 triệu vào năm 2020 cho người thừa của Liverpool là Dejan Lovren. Nguồn tin từ Soccer Link khẳng định, HLV Zinedine Zidane đã gọi điện trực tiếp tới Sadio Mane và chân sút người Senegal đã bày tỏ mong muốn được chuyển tới khoác áo Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay. Ngôi sao thất sủng của MU là Marcos Rojo có khả năng sẽ rời nước Anh, chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu trong màu áo của Fenerbahce. Nguồn tin từ AS khẳng định, phía MU đã gửi thông điệp tới Real Madrid rằng, họ giữ vững lập trường liên quan tới tương lai của Pogba và không có ý định để cầu thủ này ra đi. Động thái cho thấy, MU không muốn lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào từ Real Madrid. Theo phân tích từ công ty Carteret Analytics, Tottenham Hotspur lỗ khá nặng trong thương vụ bán Kieran Trippier cho Atletico Madrid.