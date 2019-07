Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU muốn có Icardi để "giải quyết" Lukaku

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU bất ngờ tái khởi động thương vụ Sergej Milinkovic-Savic từ Lazio. Trong phát biểu mới nhất của mình, chủ tịch của đại diện Serie A đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và đây là tin vui dành cho Quỷ đỏ. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, thương vụ Romelu Lukaku có lẽ sắp ngã ngũ. Lúc này HLV Solskjaer nên bắt đầu lên kế hoạch thay thế và những cái tên được đề cử đó là Mauro Icardi, Bale hay Wissam Ben Yedder.Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, giữa tình huống bí bách, MU quyết định tái khởi động vụ chiêu mộ Moussa Dembele. Thế nhưng, người cũ của Quỷ đỏ là Rafael da Silva lại có ý ngăn cản anh ra đi. Real Madrid đang trong quá trình thanh trừng lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay và cái tên tiếp theo bị đẩy đi đó là Mayoral được mệnh danh là "Morata đệ nhị". Nguồn tin từ L'Equipe cho biết, AS Monaco vừa đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của trung vệ Shkodran Mustafi. Nếu đồng ý để ngôi sao người Đức ra đi, Arsenal sẽ thu lại ít nhất 27 triệu bảng từ bản hợp đồng này. MU được cho là đang tiến sát việc sở hữu chữ ký của trung vệ Harry Maguire từ Leicester City. Với 90 triệu bảng sẽ giúp Maguire bỏ xa kỷ lục của Van Dijk, người được Liverpool mua với giá 75 triệu bảng. Icardi hứa hẹn giúp MU giải quyết nút thắt trong thương vụ "tống khứ" Romelu Lukaku khỏi sân Old Trafford. Arsenal vẫn đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tiền đạo Wilfried Zaha, người cũng được Everton theo đuổi trong thời gian qua. Cristiano Ronaldo tuyên bố muốn trở lại Real Madrid trong tương lai gần sau 1 năm không thực sự hạnh phúc tại Juventus. Cách đây ít giờ, Bournemouth đã vui mừng chào đón tân binh Philip Billing có mặt ở sân vận động Vitality Stadium. Đây là bản hợp đồng thứ 3 của Bournemouth ở mùa Hè này. Tiền vệ Đan Mạch gia nhập đội bóng sọc đỏ đen từ CLB Huddersfield Town với giá 15 triệu bảng. Anh sẽ ở lại Bournemouth đến năm 2024.

