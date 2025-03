“Đặc sản chân dài” foodtour Hải Phòng nhiều người mắt sưng húp

Những năm gần đây, foodtour Hải Phòng đã trở thành một "cơn sốt" không thể cưỡng lại, đặc biệt với giới trẻ. Ảnh Đặc sản Hải Phòng Trong đó có một món khiến nhiều người phải mất cả tiếng để xếp hàng thưởng thức, đó là món giá bể. Ảnh Ăn gì ngon Hải Phòng Giá bể hay còn gọi là giá biển là một loài nhuyễn thể có lớp vỏ màu xanh sẫm, vẻ ngoài khá giống con trai nhưng kích thước chỉ bằng ngón tay cái được người Hải Phòng chế biến thành nhiều món ăn ngon như gỏi giá bể, giá bể xào. Ảnh Phùng Thanh Loan Giá bể xào có hương vị đặc trưng, chế biến cầu kỳ. Ảnh Internet Tuy nhiên, không phải ai cũng thưởng thức đặc sản "chân dài" này được bởi một số người thưởng thức xong gặp tình trạng dở khóc dở cười mắt sưng húp, mẩn ngứa đầy người. Ảnh Đông Chí Thậm chí, có người bị dị ứng nặng với biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, tím tái và phải đi cấp cứu. Ảnh Phùng Thanh Loan Do đó nhiều người để lại lời bình về món này "Đặc sản nức tiếng ở Hải Phòng nhưng không phải ai cũng ăn được". Ảnh Internet Nhận định về trường hợp dị ứng do ăn giá bể, các bác sĩ cho biết, thực khách có triệu chứng điển hình của phản vệ độ một hay phản ứng dị ứng nhẹ. Ảnh Internet Cũng như các loại dị ứng hay gặp khác như dị ứng hải sản hay dị ứng phấn hoa, nguyên nhân dẫn đến phản vệ có thể là do trong cơ thể giá bể có các thành phần protein lạ. Khi ăn vào cơ thể, với một số người sẽ sinh ra kháng thể, chất trung gian hóa học phản ứng rất mạnh mẽ với các protein lạ này gây tình trạng phản vệ. Ảnh Trần Văn Mạnh Phản vệ độ một sẽ chỉ có các biểu hiện ở da, niêm mạc như phù quanh mi mắt, ban đỏ, sẩn ngứa trên người. Trường hợp nặng hơn, bệnh nhân phải thở oxy, đặt ống nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. Ảnh Internet Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý khi thử các món ăn lạ, các loại đặc sản khi đi du lịch. Đặc biệt với người có cơ địa dị ứng, nguy cơ xảy ra phản vệ sẽ cao hơn. Ảnh Internet

Những năm gần đây, foodtour Hải Phòng đã trở thành một "cơn sốt" không thể cưỡng lại, đặc biệt với giới trẻ. Ảnh Đặc sản Hải Phòng Trong đó có một món khiến nhiều người phải mất cả tiếng để xếp hàng thưởng thức, đó là món giá bể. Ảnh Ăn gì ngon Hải Phòng Giá bể hay còn gọi là giá biển là một loài nhuyễn thể có lớp vỏ màu xanh sẫm, vẻ ngoài khá giống con trai nhưng kích thước chỉ bằng ngón tay cái được người Hải Phòng chế biến thành nhiều món ăn ngon như gỏi giá bể, giá bể xào. Ảnh Phùng Thanh Loan Giá bể xào có hương vị đặc trưng, chế biến cầu kỳ. Ảnh Internet Tuy nhiên, không phải ai cũng thưởng thức đặc sản "chân dài" này được bởi một số người thưởng thức xong gặp tình trạng dở khóc dở cười mắt sưng húp, mẩn ngứa đầy người. Ảnh Đông Chí Thậm chí, có người bị dị ứng nặng với biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, tím tái và phải đi cấp cứu. Ảnh Phùng Thanh Loan Do đó nhiều người để lại lời bình về món này "Đặc sản nức tiếng ở Hải Phòng nhưng không phải ai cũng ăn được". Ảnh Internet Nhận định về trường hợp dị ứng do ăn giá bể, các bác sĩ cho biết, thực khách có triệu chứng điển hình của phản vệ độ một hay phản ứng dị ứng nhẹ. Ảnh Internet Cũng như các loại dị ứng hay gặp khác như dị ứng hải sản hay dị ứng phấn hoa, nguyên nhân dẫn đến phản vệ có thể là do trong cơ thể giá bể có các thành phần protein lạ. Khi ăn vào cơ thể, với một số người sẽ sinh ra kháng thể, chất trung gian hóa học phản ứng rất mạnh mẽ với các protein lạ này gây tình trạng phản vệ. Ảnh Trần Văn Mạnh Phản vệ độ một sẽ chỉ có các biểu hiện ở da, niêm mạc như phù quanh mi mắt, ban đỏ, sẩn ngứa trên người. Trường hợp nặng hơn, bệnh nhân phải thở oxy, đặt ống nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm. Ảnh Internet Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần chú ý khi thử các món ăn lạ, các loại đặc sản khi đi du lịch. Đặc biệt với người có cơ địa dị ứng, nguy cơ xảy ra phản vệ sẽ cao hơn. Ảnh Internet