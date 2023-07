Báo chí New Zealand nói gì về đội tuyển nữ Việt Nam?

Như đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại New Zealand sau chặng bay dài. Theo trang Stuff, đội tuyển nữ Việt Nam đã được chào đón rất nồng nhiệt. Đáng chú ý, Huỳnh Như và các đồng đội cũng chính là đội tuyển đầu tiên có mặt ở New Zealand, chuẩn bị cho ngày hội bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh.

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam rạng rỡ dù trải qua khoảng thời gian dài di chuyển

“Xuất hiện đầu tiên tại New Zealand là các cô gái của Việt Nam. Họ đã có mặt ở sảnh sân bay. Trông họ thật bảnh bao và xinh đẹp trong bộ đồng phục vest xám và áo sơ mi trắng có cổ. Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy năng lượng.

Họ có vẻ hơi choáng váng sau chuyến bay dài, nhưng vẫn mỉm cười, chào đón đám đông đã chờ đợi họ từ rất lâu. Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất thân thiện khi đập tay với linh vật FIFA đang ở đó để chào đón họ. Cả đội nhanh chóng đi qua cổng, hướng đến Napier”, trang Stuff viết.

Nhiều CĐV có mặt để chứng kiến sự xuất hiện của các đội bóng.

Trang Stuff tiết lộ thêm, để chuẩn đón chào sự xuất hiện của đội tuyển nữ dự World Cup nữ 2023, khu vực sân bay quốc tế của TP.Auckland đã được thiết kế lại để trở thành một “sân đấu” thu nhỏ. Các khán đài tạm thời cũng được dựng lên để người hâm mộ có thể ngồi đợi và chứng kiến sự xuất hiện của các đội. Ngoài ra, xung quanh lối đi đều được trang trí bằng các hình ảnh tràn ngập màu sắc, mang thương hiệu của World Cup nữ 2023.

Cũng trong ngày đội tuyển nữ Việt Nam đặt chân tới New Zealand, trang The Post của nước chủ nhà World Cup nữ 2023 cũng đã đưa ra đánh giá của mình. Cụ thể, Trang The Post nhận định: “World Cup nữ 2023 có thể khó khăn hơn đối với một số đội khách đến từ vùng khí hậu ấm áp. Đặc biệt là những đội bóng như Việt Nam (Auckland), Philippines (Auckland), Costa Rica (Christchurch), Zambia (Hamilton).

Đội tuyển nữ Việt Nam là đội đầu tiên có mặt ở New Zealand

Trên thực tế, giải đấu lần thứ 9 dành cho nữ sẽ là giải đấu đầu tiên ở nam bán cầu. Đây cũng là giải đấu đầu tiên được tổ chức vào mùa đông của nước chủ nhà. 8 giải đấu trước đó đã được tổ chức vào mùa hè.

Với 16 đội tham gia 29 trận đấu ở các thành phố Auckland, Hamilton, Wellington và Dunedin, các cầu thủ và người hâm mộ đến cổ vũ sẽ phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết nổi tiếng khó lường của New Zealand".

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 3 chặng bay với tổng thời gian di chuyển gần 24 giờ. Hiện các cô gái của Việt Nam đã có mặt tại TP.Napier, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand ngày 10/7.