Nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam có gì đặc biệt?

Rydges là một khách sạn có chất lượng 4 - 4,5 sao, tọa lạc trên phố Featherston ở trung tâm TP.Auckland. Địa điểm này được chọn là nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023. Khách sạn Rydges cách SVĐ quốc gia New Zealand, Eden Park - nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ không xa. Từ khách sạn Rydges, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng chỉ mất 20 phút đi xe buýt để đến nơi. Điều này khá thuận lợi với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo FIFA, nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam là địa chuyên cung cấp dịch vụ cao cấp và đã được kiểm tra kỹ càng. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ được đảm bảo điều kiện ăn ở lý tưởng trong thời gian dự World Cup nữ 2023. Đồng thời, để tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện và thi đấu. Phòng họp tại khách sạn giúp đội tuyển nữ Việt Nam họp đội trước khi ra sân. Những buổi họp đội sẽ giúp HLV Mai Đức Chung truyền đạt ý tưởng, lối chơi cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại VCK World Cup 2023. Ăn uống được xem là một trong những vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Tuy nhiên, khách sạn Rydges thông báo họ luôn tự hào với điều này và chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho các vị khách. khách sạn Rydges có 3 địa điểm mà các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam có thể lựa chọn gồm Smithy's Bar nằm ở tầng trệt, The Ascot ở tầng lửng và Cloud 9 trên sân thượng. Sau khi di chuyển đến New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hơn 10 ngày để chuẩn cho World Cup nữ 2023. Trong thời gian này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có 2 trận giao hữu gặp đội tuyển nữ New Zealand (10.7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14.7).

