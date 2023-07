Ngắm SVĐ 100 tuổi nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu

World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự một giải đấu tầm thế giới. Trận đấu đầu tiên tại giải sẽ là cuộc đọ sức đặc biệt, trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà. Cụ thể, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Mỹ, ĐKVĐ thế giới trên sân vận động Eden Park, sân đấu có lịch sử tồn tại hơn 100 năm. Sân vận động Eden Park được sử dụng như một địa điểm thi đấu thể thao từ năm 1900. Ban đầu, sân vận động Eden Park chủ yếu là địa điểm tổ chức môn cricket. Sau đó, nhiều lần chính quyền địa phương đã cải tạo sân đấu này để đăng cai môn rugby (môn thể thao được ưa chuộng nhất ở New Zealand). Đến năm 1921, sân Eden Park đã tổ chức trận rugby giữa New Zealand và Nam Phi với sự chứng kiến của hơn 40.000 khán giả. Trận bóng đá đầu tiên được tổ chức ở sân Eden Park vào năm 1947 khi đội tuyển chủ nhà New Zealand chạm trán đội tuyển Nam Phi. Lần gần nhất một trận đấu bóng đá quốc tế được tổ chức ở sân đấu này là màn đối đầu giữa đội tuyển New Zealand và đội khách Australia năm 2002. Đến nay, Eden Park đã từng tổ chức 2 kỳ Rugby World Cup và 2 kỳ Cricket World Cup. Năm 2019, sân Eden Park với vị thế là sân vận động quốc gia của New Zealand được chọn vào danh sách những sân đấu có thể đăng cai World Cup nữ 2023. Đến năm 2021, sau một thời gian nâng cấp, sửa chữa, sân vận động được coi như biểu tượng của rugby New Zealand đã được chọn để tổ chức World Cup nữ năm nay. Sức chứa tối đa của Eden Park là 60.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, tại World Cup nữ năm nay, sân đấu sẽ chỉ đón tối đa 48.276 người do những quy định về an toàn của FIFA. Ở giải đấu lớn nhất của bóng đá nữ thế giới năm nay, sân vận động này sẽ đăng cai tổ chức 9 trận đấu. Trong số này có 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết.

