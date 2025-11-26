Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất tại Khe Sanh

Mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở của hơn 10 hộ dân ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã khe Sanh.

Trước đó, ngày 16 và 17/11, tại khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương (xã Khe Sanh) và hơn 10 nhà dân lân cận trong khu vực.

Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, khu vực sạt lở, sụt trượt kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000m2 và hiện đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. UBND xã Khe Sanh buộc phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 45 nhân khẩu có nguy cơ mất an toàn.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp như: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và tình trạng sụt trượt, chủ động cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Đồng thời, bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hiện trường, trường hợp cần thiết xây dựng phương án và tổ chức cưỡng chế di dời khẩn cấp các hộ dân theo đúng quy định; Tiếp tục rà soát, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao sụt trượt.

Khẩn trương rà soát các trụ sở dôi dư, công trình công cộng để vận động và bố trí tạm cư cho các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước sinh hoạt, nhu yếu phẩm và điều kiện y tế, vệ sinh cho người dân…

