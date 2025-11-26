Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất tại Khe Sanh

Mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở của hơn 10 hộ dân ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Hạo Nhiên

Ngày 26/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã khe Sanh.

Trước đó, ngày 16 và 17/11, tại khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương (xã Khe Sanh) và hơn 10 nhà dân lân cận trong khu vực.

2-1763369607239.jpg
Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, khu vực sạt lở, sụt trượt kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000m2 và hiện đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. UBND xã Khe Sanh buộc phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 45 nhân khẩu có nguy cơ mất an toàn.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp như: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và tình trạng sụt trượt, chủ động cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại.

583319448-10239649072750084-4605338136677741779-n.jpg
Vụ sạt lở khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Đồng thời, bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra hiện trường, trường hợp cần thiết xây dựng phương án và tổ chức cưỡng chế di dời khẩn cấp các hộ dân theo đúng quy định; Tiếp tục rà soát, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao sụt trượt.

Khẩn trương rà soát các trụ sở dôi dư, công trình công cộng để vận động và bố trí tạm cư cho các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, nước sinh hoạt, nhu yếu phẩm và điều kiện y tế, vệ sinh cho người dân…

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri:

(Nguồn: MXH)
#Xã Khe Sanh #Quảng Trị #sạt lở #mữa lũ #di dời #người dân

Bài liên quan

Xã hội

Sạt lở chia cắt Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen

Sáng nay, km112 (QL24 đoạn qua địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá vùi lấp khiến giao thông 2 đầu tê liệt.

Sáng 23/11, Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Công trình Giao thông Kon Tum cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện và máy móc để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 tại Km112+100 thuộc địa bàn xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

1000023324.jpg
Khối lượng đất đá do sạt lở khá lớn, gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 24.
Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở nghiêm trọng, Quảng Trị khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 17/11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang khẩn cấp di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, một phần ngôi nhà của bà N.T.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập do sạt lở phía chân móng. Rất may không có thiệt hại về người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới