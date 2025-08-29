Công an phường Hai Bà Trưng tìm chủ sở hữu xe máy

Ngày 29/8, thông tin từ Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang tạm giữ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo, biển kiểm soát 29E1 - 701.20, số máy 5VD124694, số khung RLCN5VD103Y024694.

Công an phường Hai Bà Trưng đề nghị chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của phương tiện này liên hệ ngay với Công an phường Hai Bà Trưng, có trụ sở ở số 135 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; số điện thoại liên hệ 024 33986099 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, không có ai đến nhận, Công an phường sẽ xử lý phương tiện theo quy định của pháp luật.