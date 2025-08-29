Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an phường Hai Bà Trưng tìm chủ sở hữu xe máy

Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa phát thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Yamaha Nouvo đang bị đơn vị này tạm giữ.

Khánh Hoài

Ngày 29/8, thông tin từ Công an phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang tạm giữ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo, biển kiểm soát 29E1 - 701.20, số máy 5VD124694, số khung RLCN5VD103Y024694.

Công an phường Hai Bà Trưng đề nghị chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của phương tiện này liên hệ ngay với Công an phường Hai Bà Trưng, có trụ sở ở số 135 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; số điện thoại liên hệ 024 33986099 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, không có ai đến nhận, Công an phường sẽ xử lý phương tiện theo quy định của pháp luật.

#Công an phường Hai Bà Trưng #tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Yamaha Nouvo

Bài liên quan

Xã hội

Xe máy va chạm xe tải, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định (Khánh Hoà), khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 29/8, thông tin từ UBND xã Tân Định (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Phạm Hoàng Chỉnh (SN 1999, trú thôn Tân Sơn, xã Tân Định) điều khiển xe tải mang BKS: 69C-011.53 lưu thông hướng xã Tân Định đi lên xã Tây Ninh Hòa.

Xem chi tiết

Xã hội

Dịp 2/9 sẽ đặc xá cho 13.920 phạm nhân

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

ndt3682-17564552043541960581379.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới