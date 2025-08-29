Xe máy va chạm xe tải, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định (Khánh Hoà), khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 29/8, thông tin từ UBND xã Tân Định (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Phạm Hoàng Chỉnh (SN 1999, trú thôn Tân Sơn, xã Tân Định) điều khiển xe tải mang BKS: 69C-011.53 lưu thông hướng xã Tân Định đi lên xã Tây Ninh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km8 quốc lộ 26 (đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 79H2-181.26 do chị H.N.H (SN 1987, trú thôn Mỹ Hóa, xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa) chở theo cháu nhỏ N.N.Q (SN 2020) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H và cháu Q tử vong tại chỗ.

Được biết, chị H vừa đón con ở trường mầm non về thì không may gặp nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe khách va chạm xe đầu kéo, 6 người tử vong: