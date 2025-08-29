Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dịp 2/9 sẽ đặc xá cho 13.920 phạm nhân

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

Thiên Tuấn

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

ndt3682-17564552043541960581379.jpg

Phát biểu tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hoá bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài cho biết.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong đợt 1, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.055 người. Trong đợt 2 này, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, hôm nay ngày 29/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Thông tin thêm về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 này sẽ đặc xá cho 13.920 người.

"Như vậy có thể nói, tính tổng cả 2 lần đặc xá trong năm nay, đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước", ông Tuyến nói.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.920 người và trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

#đặc xá #2/9 #công an #phạm nhân #chủ tịch nước #công bố đặc xá

Bài liên quan

Xã hội

"Ông trùm" lừa đảo xuyên quốc gia sa lưới

Công an Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Lê Minh Dũng (SN 1992), kẻ cầm đầu đường dây giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2024, sau thời gian điều tra, Công an Nghệ An đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, bắt giữ gần 80 đối tượng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nghiêm thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt bảo vệ A80

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý H.Đ.D (SN 1999; trú tại: Ngọc Hà, Hà Nội) có hành vi thách thức lực lượng Công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng Công an Thành phố đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng Công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

grttcc-a80-2.jpg
Cơ quan Công an làm việc với H.Đ.D.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện bố mẹ cùng hai con nhỏ thương vong ở Hà Tĩnh

Tại hiện trường người bố và mẹ đã tử vong, còn hai con nhỏ bất tỉnh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Trước đó, sáng 28/8, người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) phát hiện quán bánh canh Thiện Mập trên đường Kỳ La (thôn Trần Phú) không mở cửa như thường lệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới