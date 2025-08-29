Dịp 2/9 sẽ đặc xá cho 13.920 phạm nhân

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hoá bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài", Phó Chủ nhiệm Cấn Đình Tài cho biết.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong đợt 1, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.055 người. Trong đợt 2 này, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, hôm nay ngày 29/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2025.

Thông tin thêm về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 này sẽ đặc xá cho 13.920 người.

"Như vậy có thể nói, tính tổng cả 2 lần đặc xá trong năm nay, đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước", ông Tuyến nói.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.920 người và trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.