Xử lý người phụ nữ đăng video AI giả lũ lụt ở Cao Bằng

Ngày 14/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết vừa phối hợp với Công an xã Nam Tuấn mời bà Đ.Q.H. (sinh năm 1987, trú xã Nam Tuấn) đến làm việc để làm rõ việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Người phụ nữ tại cơ quan Công an và video AI giả lũ lụt.

Trước đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Q H” đăng một video dài 22 giây kèm nội dung phản ánh cảnh “nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa và ô tô” tại Cao Bằng.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video này là sản phẩm được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không phản ánh sự thật và có dấu hiệu gây hoang mang trong dư luận — đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả hai cơn bão số 10 và 11.

Tại buổi làm việc, bà Đ.Q.H. thừa nhận do thiếu hiểu biết đã đăng và chia sẻ nội dung sai sự thật. Bà đã tự giác gỡ bỏ bài viết, xóa video và cam kết không tái phạm. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền - đặc biệt với hình ảnh, video có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc do AI tạo dựng, không để kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân.

