Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý người phụ nữ đăng video AI giả lũ lụt ở Cao Bằng

Bà Đ.Q.H. thừa nhận do thiếu hiểu biết đã đăng và chia sẻ nội dung sai sự thật. Bà đã tự giác gỡ bỏ bài viết, xóa video và cam kết không tái phạm.

Gia Đạt

Ngày 14/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết vừa phối hợp với Công an xã Nam Tuấn mời bà Đ.Q.H. (sinh năm 1987, trú xã Nam Tuấn) đến làm việc để làm rõ việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

ai.jpg
Người phụ nữ tại cơ quan Công an và video AI giả lũ lụt.

Trước đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Q H” đăng một video dài 22 giây kèm nội dung phản ánh cảnh “nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa và ô tô” tại Cao Bằng.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video này là sản phẩm được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không phản ánh sự thật và có dấu hiệu gây hoang mang trong dư luận — đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả hai cơn bão số 10 và 11.

Tại buổi làm việc, bà Đ.Q.H. thừa nhận do thiếu hiểu biết đã đăng và chia sẻ nội dung sai sự thật. Bà đã tự giác gỡ bỏ bài viết, xóa video và cam kết không tái phạm. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Kiểm chứng nguồn tin trước khi lan truyền - đặc biệt với hình ảnh, video có dấu hiệu bị chỉnh sửa hoặc do AI tạo dựng, không để kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#AI giả lũ lụt #Cao Bằng #tin giả #chia sẻ sai sự thật #xử lý vi phạm #tin tức giả

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội mạnh tay xử lý câu cá trái phép ở Hồ Tây

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử phạt câu cá trái phép tại Hồ Tây, tuyên truyền bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan khu vực.

Theo đó, các lực lượng đã tổ chức nhiều đợt ra quân lớn vào ngày 04; 11 và 13/10, với đợt kiểm tra thứ ba vào sáng 13/10. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở hơn 60 trường hợp và tịch thu nhiều ngư cụ.

Các đợt ra quân huy động 3 Tổ công tác với sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an phường, Ban Quản lý Hồ Tây, và tổ trưởng dân phố. Lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền trực tiếp tại hiện trường, giúp người dân nắm rõ quy định cấm đánh bắt thủy sản trái phép trên Hồ Tây.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy ngược chiều trên đèo Khánh Lê

Với hành vi đi ngược chiều trên đèo Khánh Lê, ông N.T.M. (Khánh Hoà) bị cơ quan chức năng xử phạt xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 13/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.M. (46 tuổi, ngụ thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Ninh) về hành vi “vượt xe trong trường hợp không được vượt” theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168 của Chính phủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, ông M. điều khiển xe ô tô khách biển số 51H-084.99 chạy hướng Khánh Hòa - Lâm Đồng. Khi đến Km 56+50 thuộc đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), phía trước có xe container đang lên dốc đi chậm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới